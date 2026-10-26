होटल के 'कुली' से लक्जरी किंग तक का सफर, अमीरों का सामान उठाते थे गुच्चियो गुच्ची, फिर खड़ा कर दिया करोड़ों का फैशन एम्पायर

Gucci Success Story: दुनिया का लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची (Gucci) की शुरुआत साल 1921 में शुरू हुई. गुच्चियो गुच्ची का सफर लक्जरी किंग बनने तक का काफी कठिन रहा है.

गुच्चियो गुच्ची ने अपने करियर की शुरुआत होटल में 'कुली' से की थी. (Image Credit: gucci instagram)

गुच्चियो गुच्ची ने अपने करियर की शुरुआत होटल में 'कुली' से की थी.

लंदन के सेवॉय होटल में अमीर लोगों की लाइफस्टाइल और महंगे सामान को करीब से देखा.

लगेज और चमड़े के सामान ने अपना बिजनेस किया शुरू.

बेहतरीन कारीगरी और क्वालिटी ने ब्रांड को अलग पहचान दिलाई.

Gucci Success Story: फैशन की दुनिया में आज गुच्ची (Gucci) को दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित लक्जरी फैशन ब्रांड में गिना जाता है. इसके बैग, बेल्ट, जूते, कपड़े और एक्सेसरीज दुनियाभर में लक्जरी माने जाते हैं. आम आदमी का इसको खरीद पाना मुश्किल होता है. इस लक्जरी फैशन हाउस की शुरुआत करने वाले गुच्चियो गुच्ची हैं.

गुच्चियो गुच्ची ने कभी खुद लक्जरी सामान उठाने से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज हर जगह उनके नाम की चर्चा है. गुच्चियो ने लंदन के माने-जाने होटल में 'पोर्टर' का काम करके आज एक बड़ा नाम और करोड़ों का फैशन एम्पायर खड़ा कर दिया. उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. इस कम्पनी के प्रोडक्ट्स ने इस कदर धूम मचा रखी है कि कई हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार इस कम्पनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की चाहत रखते हैं.

गुच्चियो गुच्ची का बचपन

गुच्चियो गुच्ची का जन्म 1881 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था. उनके पिता एक चमड़े के कारीगर थे. उनकी माता एक गृहिणी थी. उनका परिवार अमीर नहीं था. गुच्चियो ने बचपन से ही अपने आस-पास व्यापार की दुनिया को बड़े ही करीब से देखा था.

गुच्चियो को बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी. बेहतर अवसरों की तलाश के लिए वो इटली में जगह-जगह जाया करते थे. उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन कुछ बड़ा तो जरूर करना है. कुछ अलग करने की इसी चाह ने उनको जिंदगी के अलग-अलग पड़ाव से मिलाया.

एक मशहूर होटल में पोर्टर की नौकरी

गुच्चियो ने अपने करियर की शुरुआत लंदन के मशहूर सेवॉय होटल में एक मामूली 'कुली' से की थी. उस समय ये होटल काफी जाना-माना था. यहां दुनिया के अमीर, राजघरानों से जुड़े लोगों और बड़े कारोबारियों का आना-जाना लगा रहता था.

गुच्चियो उस होटल में मेहमानों का सामान संभालते थे. वो समय ऐसा था जब उन्होंने पहली बार महंगी-महंगी चीजों को करीब से देखा. होटल में काम करते-करते उन्होंने महंगी चीजों के बारे में अपने दिमाग में बैठा लिया कि इन सामानों से इंसान अपनी पर्सनालिटी और एटीट्यूड स्टेटस को पूरी तरह से बदल सकता है.

गुच्चियो को होटल में महंगे-महंगे सामानों को उठाकर काफी एक्सपीरिएंस होते गए और यही वो जगह है जहां से उन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना देखा.

महंगे सामान ने बदली सोच

सेवॉय होटल में काम करते-करते रोजाना महंगे सूटकेस, लेदर के बैग उठाते थे. गुच्चियो उनके सामानों और डिजाइनों को बड़े करीब से देखते थे. उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि लोग अपने महंगे-महंगे सामान के साथ-साथ लगेज भी लक्जरी लेकर चलते हैं.

रोजाना एक ही काम को करते-करते गुच्चियो के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वह ऐसा सामान खुद बनाएं जो लक्जरी के साथ-साथ दिखने में भी एकदम क्लासी हो. यहीं से उनके दिमाग में ब्रांड स्टैबलिश करने की नींव पड़ी.

इटली लौटने के बाद शुरू हुई गुच्ची की कहानी

लंदन के होटल में कई सालों तक काम और वहां से कई एक्सपीरिएंस लेने के बाद गुच्चियो इटली के फ्लोरेंस आ गए. उनके पास नौकरी का एक्सपीरिएंस होने के साथ-साथ लक्जरी सामानों की भी समझ अच्छे से हो गई थी. लोगों को क्या पसंद आ सकता है ये उन्होंने अच्छे से भांप लिया था.

साल 1921 में गुच्चियो ने जॉब से जुटाए पैसों से लेदर ब्रांड का पहला स्टोर शुरू किया. उनका फोकस लेदर बैग, सूटकेस और महंगे सामानों पर ही था. उन्होंने जो सोचा, उसको करने में जी जान लगा दी. सामान में क्वालिटी और कारीगरी का भी ध्यान रखा.

गुच्चियो चीजों को इस तरह से डिजाइन करते थे कि लोगों को पसंद आए. उनका फोकस सिर्फ आज पर ही नहीं था, बल्कि वो आने वाले 100 साल बाद भी ब्रांड को यूथ से जोड़कर देख रहे थे. उनका टारगेट बड़ा था, वो सिर्फ सामान बेचने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे. सामान की क्वालिटी इस तरह से बनाना चाहते थे कि लंबे समय तक लोग उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें.

गुच्चियो का फोकस लग्जरी लगेज

शुरूआती दिनों में गुच्चियो का फोकस केवल लक्जरी लगेज और ट्रैवल एक्सेसरीज कलेक्शन था. वो लोगों की जरूरतों और पसंद को धीरे-धीरे समझने लगे थे. धीरे-धीरे 'गुच्ची' का नाम पॉपुलर होने लगा. यही वो पॉइंट था, जहां पर गुच्चियो ने अपने ब्रांड को लग्जरी मार्केट में लाना शुरू कर दिया.

सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ नुकसान

सेकेंड वर्ल्ड वॉर (1939-1945) के दौरान गुच्चियो को काफी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि लेदर की भारी कमी हो गई थी जिसके चलते चमड़ा मिलना बेहद मुश्किल हो गया था. उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी और बांस को आग पर गर्म करके मोड़ने की तकनीक को अपनाकर मशहूर बैम्बू बैग बना दिए.

लोगों को इनकी ये कारीगरी भी काफी पसंद आने लगी और एक बार फिर गुच्चियो ने हार न मानकर सफलता हासिल की. यह मजबूरी में निकाला गया एक जुगाड़ था, जो बाद में 'गुच्ची बैंबू बैग' के नाम से जाना गया.

परिवार को भी बना लिया बिजनेस का हिस्सा

गुच्चियो ने कंपनी को आगे ले जाने के लिए बेटों को जिम्मेदारी समझा दी. हालांकि उन्होंने बेटी ग्रिमाल्डा को इसमें शामिल नहीं किया. 1953 आते-आते गुच्ची इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर स्टैबलिश हो गया. उनके बेटे एल्डो ने न्यूयॉर्क के उसी सेवॉय प्लाजा होटल में गुच्ची का स्टोर खोला, जिसमें गुच्चियो एक कुली के तौर पर काम कर चुके थे.

1953 में गुच्चियो ने दुनिया को कहा अलविदा

न्यूयॉर्क स्टोर के खुलने के बाद इटली के मिलान शहर में गुच्चियो गुच्ची की मृत्यु हो गई. उनके जाने के बाद करोबार उनके बेटों ने संभाला. गुच्चियो ने अपनी वसीयत अपने बेटों के नाम कर दी थी.

गुच्चियो के पोते मौरिजियो गुच्ची के पारिवारिक विवाद की वजह से गुच्ची फैमिली के हाथ से ब्रांड का मालिकाना हक छिन गया. गुच्ची का ऑनरशिप राइट्स अब फ्रांसीसी लक्जरी ग्रुप केरिंग के पास है.

पॉपुलर हुआ जैकी बैग

1961 आते-आते गुच्ची ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी और फैशन आइकन जैकलीन कैनेडी भी इसका इस्तेमाल करती थीं. इसके बाद से ही इस बैग का नाम जैकी रखा गया और उस समय सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाले बैग में से इसको एक माना जाता था.



(Image Credit: AI)



आज 'गुच्ची' है बड़ा लग्जरी ब्रांड

आज के समय में गुच्ची एक जाना-माना बड़ा लग्जरी ब्रांड बन चुका है. बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज और बिजनेसमैन ही इसे अफॉर्ड कर पाते हैं. गुच्ची का सबसे सस्ता स्कार्फ ही इतना ज्यादा महंगा आता है कि उसे खरीदने में भारत के मिडिल क्लास फैमिली की पूरी सैलरी चली जाए. गुच्ची अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स 'लिमिटेड एडिशन' में ही बनाता है. ब्रांड के ज्यादातर बैग्स आज भी इटली के फ्लोरेंस में कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं.