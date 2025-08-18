GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

GST Rate Cut: केंद्र सरकार GST के मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में लाना चाहती है. ये दो नए स्लैब 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' स्लैब कहलाएंगे. इस बड़े बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और ज़्यादातर चीज़ों को सस्ते टैक्स के दायरे में लाना है.

GST Rate Cut: इस दिवाली आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए वादे के अनुसार सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आपके घर का बजट सुधर सकता है और दिवाली की खरीदारी भी सस्ती हो सकती है. सरकार का लक्ष्य टैक्स के जाल को आसान बनाना और करोड़ों लोगों पर से महंगाई का बोझ कम करना है.

क्या है मोदी सरकार का 'दिवाली गिफ्ट' प्लान?

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार GST के मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में लाना चाहती है. ये दो नए स्लैब 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' स्लैब कहलाएंगे. इस बड़े बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और ज़्यादातर चीज़ों को सस्ते टैक्स के दायरे में लाना है. PTI के अनुसार 12% GST स्लैब में आने वाले लगभग 99% सामानों को 5% के अंदर लाया जा सकता है. इसी अलावा 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में आने वाली 90% चीज़ों को 18% के स्लैब में रखा जायेगा. यह निर्णय न केवल आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों (MSME) को भी बड़ी राहत देने का काम करेगा , जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.

आपकी जेब पर इस तरह से होगा असर

GST दरों में इस बदलाव का सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की खरीदारी से लेकर बड़े सपनों को पूरा करने तक पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं:-

घरेलू सामान - स्नैक्स, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, हेयर ऑयल, साबुन, प्रेशर कुकर, और बिजली के आयरन जैसे रोज़ इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें 12% से हटाकर 5% के स्लैब में रखा जायेगा .

इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स - मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज जैसी चीज़ों पर भी बड़ी छूट मिल सकती है. वर्तमान में 18% और 28% टैक्स के दायरे में आने वाले ये प्रोडक्ट्स 18% के नए स्टैंडर्ड स्लैब में आ सकते हैं.

बड़े आइटम्स - घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी खुशखबरी है. सीमेंट, ए.सी और यहां तक कि कारों पर भी टैक्स का बोझ कम हो सकता है, जिससे इनकी कीमतें घटेंगी.

बीमा प्रीमियम होगा कम- इन सब के अलावा, बीमा का प्रीमियम भी कम होने की उम्मीद है, जिसे 5% या कुछ मामलों में शून्य तक किया जा सकता है.

केंद्र सरकार ने प्रस्ताव राज्य सरकारों को भी भेजा

केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव राज्यों और GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) को भेज दिया है. इस पर आखिरी फैसला सितंबर या अक्टूबर में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो यह दिवाली देश के करोड़ों लोगों के लिए वाकई एक "बंपर दिवाली" साबित हो सकती है, जो महंगाई की मार से कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं. सरकार के इस कदम को आम चुनाव से पहले जनता को एक बड़ा तोहफा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है.