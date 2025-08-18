मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई
Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता
डीएनए मनी
GST Rate Cut: केंद्र सरकार GST के मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में लाना चाहती है. ये दो नए स्लैब 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' स्लैब कहलाएंगे. इस बड़े बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और ज़्यादातर चीज़ों को सस्ते टैक्स के दायरे में लाना है.
GST Rate Cut: इस दिवाली आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए वादे के अनुसार सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आपके घर का बजट सुधर सकता है और दिवाली की खरीदारी भी सस्ती हो सकती है. सरकार का लक्ष्य टैक्स के जाल को आसान बनाना और करोड़ों लोगों पर से महंगाई का बोझ कम करना है.
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार GST के मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में लाना चाहती है. ये दो नए स्लैब 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' स्लैब कहलाएंगे. इस बड़े बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और ज़्यादातर चीज़ों को सस्ते टैक्स के दायरे में लाना है. PTI के अनुसार 12% GST स्लैब में आने वाले लगभग 99% सामानों को 5% के अंदर लाया जा सकता है. इसी अलावा 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में आने वाली 90% चीज़ों को 18% के स्लैब में रखा जायेगा. यह निर्णय न केवल आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों (MSME) को भी बड़ी राहत देने का काम करेगा , जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.
GST दरों में इस बदलाव का सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की खरीदारी से लेकर बड़े सपनों को पूरा करने तक पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं:-
घरेलू सामान - स्नैक्स, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, हेयर ऑयल, साबुन, प्रेशर कुकर, और बिजली के आयरन जैसे रोज़ इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें 12% से हटाकर 5% के स्लैब में रखा जायेगा .
इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स - मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज जैसी चीज़ों पर भी बड़ी छूट मिल सकती है. वर्तमान में 18% और 28% टैक्स के दायरे में आने वाले ये प्रोडक्ट्स 18% के नए स्टैंडर्ड स्लैब में आ सकते हैं.
बड़े आइटम्स - घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी खुशखबरी है. सीमेंट, ए.सी और यहां तक कि कारों पर भी टैक्स का बोझ कम हो सकता है, जिससे इनकी कीमतें घटेंगी.
बीमा प्रीमियम होगा कम- इन सब के अलावा, बीमा का प्रीमियम भी कम होने की उम्मीद है, जिसे 5% या कुछ मामलों में शून्य तक किया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव राज्यों और GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) को भेज दिया है. इस पर आखिरी फैसला सितंबर या अक्टूबर में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो यह दिवाली देश के करोड़ों लोगों के लिए वाकई एक "बंपर दिवाली" साबित हो सकती है, जो महंगाई की मार से कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं. सरकार के इस कदम को आम चुनाव से पहले जनता को एक बड़ा तोहफा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.