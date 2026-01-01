साल 2025 के आखिरी महीने में भर गया सरकार का खजाना, 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई कमाई

सरकारी आकंड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में सेंट्रल GST कलेक्शन बढ़कर 34,289 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी कलेक्शन 41,368 करोड़ रुपये, IGST कलेक्शन बढ़कर 98,894 करोड़ रुपये हो गया.

जीएसटी कट के बाद इसके कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. दिसंबर 2025 के GST कलेक्शन का डेटा सामने आया है, जिसमें 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1,74,500 करोड़ रुपये हो गया है. यह पिछले साल (दिसंबर 2024) 1,64,556 करोड़ रुपये रहा था. ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स में बढोतरी सरकार के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है.

गुरुवार को जारी सरकारी आकंड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में सेंट्रल GST कलेक्शन बढ़कर 34,289 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी कलेक्शन 41,368 करोड़ रुपये, IGST कलेक्शन बढ़कर 98,894 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा सरकार ने दिसंबर में 28,980 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया गया है. इसमें सालाना आधार पर 31% की बढ़त देखने को मिली है. इससे नेट जीएसटी संग्रह 1.45 लाख करोड़ रुपए हो जाता है.

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से 4,551 करोड़ रुपये जुटाए, जो संपूर्ण ऋण और ब्याज लायबिलिटी के निपटान तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में जारी है. पूरे साल का कलेक्शन 88,385 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2024 में यह 1.1 लाख करोड़ रुपए था.

कब तक बढ़ाया गया कंपनसेशन सेस?

जीएसटी कंपनसेशन सेस (GST Compensation Cess) जो शुरू में जून 2022 तक 5 सालों के लिए था, राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किए गए केंद्र सरकार के कोविड-काल के ऋणों की चुकौती के लिए मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था.

नए जीएसटी ढांचे में कंपनसेशन सेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. लग्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है. वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 8.6 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 15.19 लाख करोड़ रुपए पर था.

इससे पहले नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,70,276 करोड़ रुपए पर रहा था. इसमें सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई थी. पिछले साल समान अवधि में यह 1,69,016 करोड़ रुपए था. वहीं, त्योहारी बिक्री के कारण अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,95,936 करोड़ रुपए रहा था.

