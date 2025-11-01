GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

GST Collection In October: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़ा है. जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है.

GST Collection In October: भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अक्टूबर 2025 के लिए GST कलेक्शन के ताजा आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चलता है कि उपभोग और व्यापार दोनों में तेजी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 की तुलना में इस साल अक्टूबर में GST कलेक्शन 4.6% बढ़कर ₹1,95,936 करोड़ तक पहुंच गया है.

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल GST Collection ₹13,89,367 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है. सरकार का मानना है कि यह वृद्धि देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और जीएसटी 2.0 सुधारों के असर को दर्शाती है.

GST 2.0 रिफॉर्म्स के तहत दरों में भारी कटौती की गई थी

22 सितंबर 2025 से देशभर में लागू GST 2.0 रिफॉर्म्स के तहत दरों में भारी कटौती की गई थी. जीएसटी काउंसिल ने लगभग 99% वस्तुओं को 12% की श्रेणी से घटाकर 5% के स्लैब में और 28% श्रेणी के कई उत्पादों को 18% में स्थानांतरित किया था. इन बदलावों का असर त्योहारी सीजन के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया.

स्मार्टफोन और घरेलू उपकरणों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

त्योहारी मांग में आई बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, धनतेरस और नवरात्र के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री हुई. केवल मारुति ने 1.65 लाख गाड़ियां बेचीं, जबकि महिंद्रा की बिक्री में 60% और टाटा मोटर्स में 50% की वृद्धि दर्ज की गई. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी जोरदार उछाल देखा गया. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, इस साल नवरात्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री 20–25% अधिक रही. बड़े आकार के टीवी, स्मार्टफोन और घरेलू उपकरणों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई.

यह रफ्तार और तेज होने की उम्मीद

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम जनता को भी मिला है. खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगभग 0.2% तक घटीं, जिससे खुदरा महंगाई में थोड़ी राहत मिली. साथ ही, स्मार्टफोन के निर्यात में भी तेजी आई है, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है. सरकार का कहना है कि इन सुधारों के कारण देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है और इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है. कुल मिलाकर, GST सुधारों, उपभोग में वृद्धि और निवेश में तेजी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में यह रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है.

