GST Collection: जीएसटी कट के बाद भी कलेक्शन में बंपर इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

गुड्स सर्विसेज टैक्स (GST) कट के बावजूद देशभर में इसके कलेक्शन का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला. सोमवार को सरकार द्वारा जारी किए डेटा के अनुसार, नवंबर में कुल GST कलेक्शन 1,70,276 करोड़ रुपये हो गया. इसमें सालाना के आधार पर 0.7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. पिछले साल समान अवधि में यह 1,69,016 करोड़ रुपये था.

पिछले महीने अक्टूबर में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,95,936 करोड़ रुपए रहा था. नवंबर के जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स (CGST) का हिस्सा 34,843 करोड़ रुपये, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स (SGST) का हिस्सा 42,522 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स (IGST) का हिस्सा 92,910 करोड़ रुपए रहा है.

कितनी हुई सेस से आए?

वहीं, सेस से आय नवंबर में 4,006 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले साल समान अवधि में 12,950 करोड़ रुपये थी. सरकार ने इस महीने 18,196 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 4% कम है. पिछले साल इसी अवधि में 18,954 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किया था.

रिफंड के बाद नवंबर में नेट जीएसटी कलेक्शन 1,52,079 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर में यह 1,50,062 करोड़ रुपये था. मासिक आधार पर जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की वजह सरकार की ओर से 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों को लागू करना और त्योहारी सीजन निकलने को माना जा रहा है.

चार स्लैब से घटाकर दो स्लैब में GST

बता दें कि सरकार ने सितंबर के महीने में GST स्लैब को चार- 5%, 12%, 18% और 28% से घटाकर दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में कर दिया था. साथ ही लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया था. वहीं, ज्यादातर वस्तुओं पर सरकार ने सेस समाप्त कर दिया. जिसके कारण अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल के मुकाबले सामानों के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली.

