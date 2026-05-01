Crude Oil की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियों को बड़ी राहत, डीज़ल और जेट फ्यूल पर Export Duty घटी

केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए डीज़ल और जेट फ्यूल पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. अब डीजल पर 23 रुपये और जेट फ्यूल पर 33 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी. बता दें कि आज ही कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की है.

केंद्र सरकार ने डीज़ल और जेट फ्यूल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया कि नई दरें 1 मई से लागू होंगी. सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल पर Export Duty में कोई राहत नहीं दी जाएगी.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफेकशन में कहा गया है कि डीजल एक्सपोर्ट करने पर 23 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी. वहीं, जेट फ्यूल निर्यात करने पर 33 रुपये प्रति लीटर की दर से टैक्स चुकाना होगा. पेट्रोल के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी.

मार्च में लगाई गई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी

बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में बने हालात की वजह से मार्च में तेल संकट के हालात बनते दिख रहे थे. ऐसे में भारत के अंदर तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च को तेल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी, रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया था. सरकार ने साफ किया है कि भारत के अंदर बिकने वाले पेट्रोल-डीजल की एक्साइज़ ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

पेट्रोल-डीज़ल के प्राइस बढ़ाने की कोई योजना नहींः सरकार

युद्ध के बीच पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है. युद्ध को 60 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है. इस बीच भारत ने अभी तक पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस में बदलाव नहीं किया है. सरकार ने साफ किया है कि वो पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. हालांकि, दो दिन से ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछाल पर हैं, 30 अप्रैल को ब्रेंट 124 डॉलर से ऊपर पहुंच गया था, वहीं आज 1 मई को ब्रेंट 113 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है.

993 रुपये बढ़े कमर्शियल सिलिंडर के दाम

1 मई को तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलिंडर की नई कीमतें जारी की हैं. कीमतों में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब कमर्शियल सिलिंडर की कीमत 3071 रुपये हो गई है. 28 फरवरी को ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में यह तीसरी बढ़ोतरी है. मार्च की शुरुआत में कमर्शियल सिलिंडरों की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. 1 अप्रैल को कीमत में करीब 200 रुपये की और बढ़ोतरी की गई. अब 1 मई को सीधे 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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