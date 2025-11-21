FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली बम ब्लास्ट पर सूत्रों से बड़ी खबर- डॉ. मुजम्मिल के मोबाइल से मिले बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो | दुबई एयर शो में हुए हादसे का कारण पता करने के लिए होगी जांच - वायुसेना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 

Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ

New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद 

Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

New Labour Codes: सारकर ने देशभर में चारों नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं. इनमें मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, ओवरटाइम पे, महिला सुरक्षा और गिग वर्कर्स के लिए कई बड़े बदलाव शामिल हैं, जिससे करोड़ों श्रमिकों को फायदा मिलेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 21, 2025, 09:05 PM IST

New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

New Labour Codes

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

New Labour Codes: देशभर के श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चारों नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं. इन कोड्स को 2020 में पारित किया गया था, लेकिन इन्हें लागू होने में पांच साल लग गए. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि यह फैसले देश के सभी वर्कर्स के सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए लिए गए हैं. नए लेबर कोड्स से मजदूरों, महिलाओं, गिग वर्कर्स और MSME सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को सीधे फायदा मिलेगा.

चारों नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं

केंद्र सरकार ने चारों नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, जिनमें वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एवं वर्किंग कंडीशंस कोड शामिल हैं. इन कोड्स ने पहले से लागू 29 लेबर कानूनों को एक साथ जोड़कर एक आसान और आधुनिक ढांचा बनाया है. सरकार का कहना है कि इससे देशभर के वर्कर्स को अधिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और समय पर मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित होंगे.

हर वर्कर को समय पर मिनिमम वेज मिलने की गारंटी

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि नए लेबर कोड के लागू होने से हर वर्कर को समय पर मिनिमम वेज मिलने की गारंटी होगी. पहली बार युवाओं को जॉइनिंग के समय अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा. वहीं महिला कर्मचारियों को समान वेतन, बेहतर सुरक्षा और कई अतिरिक्त लाभ मिलेंगे. नए कोड्स के तहत 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी. ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान देने का नियम भी लागू होगा. जोखिम वाले कामों में लगे श्रमिकों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी ताकि दुर्घटना या बीमारी के दौरान उन्हें पूरी मदद मिल सके.

वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी लाभ मिलेंगे

सरकार ने बताया कि अब एक साल की नौकरी पूरी करने के बाद भी कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे. यह पहले की तुलना में बड़ा सुधार माना जा रहा है. विशेष रूप से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी नए कोड्स में कई प्रावधान किए गए हैं. पहली बार इन्हें कानून में परिभाषित किया गया है. एग्रीगेटर कंपनियों को अब अपने टर्नओवर का 1-2% एक वेल्फेयर फंड में जमा करना होगा, जिससे डिलीवरी और मोबिलिटी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी लाभ मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल

इसके अलावा आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया जाएगा, जिससे वर्कर कहीं भी नौकरी बदलें, उन्हें वेल्फेयर योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं को 26 हफ्तों की पेड लीव, क्रेच सुविधा और वर्क-फ्रॉम-होम का विकल्प मिलेगा.सरकार का कहना है कि यह सुधार देश को आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव
सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव
Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद 
Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद
दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...
दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...
IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?
IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत
Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE