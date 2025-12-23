FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश हिंसा में मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के चाचा ने कहा- मारने वाले सभी मुसलमान थे, हम लोग अब भी डर में जी रहे हैं, आरोपियों को फांसी हो | तेलुगु अभिनेता शिवाजी की बढ़ी मुश्किलें, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में तेलंगाना महिला आयोग ने भेजा नोटिस | फर्रुखाबाद में छात्रा का अपहरण, पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से कॉल कर मांगी फिरौती, थाने पहुंचा परिवार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'वह आदमी चला गया'... नहीं रहे हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले विनोद कुमार शुक्ल, आखिरी समय में भी लिखते रहे

'वह आदमी चला गया'... नहीं रहे हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले विनोद कुमार शुक्ल, आखिरी समय में भी लिखते रहे

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा

नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Homeबिजनेस

बिजनेस

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

Fact Check Income Tax New Rules: इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 247 सिर्फ सर्च और सर्वे ऑपरेशन तक ही सीमित है. बगैर बड़ी टैक्स चोरी के किसी के प्राइवेट डिजिटल स्पेस में घुसने का अधिकार नहीं है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 23, 2025, 05:55 PM IST

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

Income Tax New Rules

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए इनकम टैक्स कानून के तहत 1 अप्रैल, 2026 से सरकार आपके फोन, मैसेज, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया को जब चाहे चेक कर सकती है. उसके पास आपके फोन में झांकने का अधिकार होगा. इस खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है. वो इसे अपनी प्राइवेसी के लिए खतरा मान रहे हैं. लेकिन क्या यह बात सच है? सरकार ने इसको लेकर अपनी स्पष्टता रखी है.

पहले तो यह समझिए कि मामला क्या है. दरअसल, @IndianTechGuide नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने पोस्ट कर दावा किया कि सरकार ने आयकर अधिनियम, 2025 में टैक्स चोरी को रोकने के लिए आयकर विभाग की असीमित अधिकार दिए हैं. जिसके तहत आयकर विभाग रूटीन जांच के लिए भी आपके फोन कॉल, पर्सनल मैसेज, सोशल मीडिया और ईमेल कभी भी चेक कर सकता है. जिसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी.

लेकिन यह दावा गुमराह करने वाला है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इसका फैक्ट चेक किया तो सामने आया कि सरकार ने ऐसा कोई अधिकार आयकर विभाग को नहीं दिया है. सरकार ने ऐसी कोई पावर नहीं दी कि जिससे वो किसी के डिजिटल स्पेस में घुस सके. यह सिर्फ गुमराह करने वाली एक अफवाह है. हालांकि, लोग इसको सच इसलिए भी मान रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो रहे हैं.

क्या है इनकम टैक्स की धारा 247 का मतलब?

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 247 सिर्फ सर्च और सर्वे ऑपरेशन तक ही सीमित है. जब तक टैक्सपेयर के खिलाफ किसी बड़ी चोरी के सबूत नहीं मिलते, तब तक विभाग को उसके प्राइवेट डिजिटल स्पेस में घुसने का अधिकार नहीं है. यानी आयकर विभाग उसके सोशल मीडिया या फोन-मैसेज को चेक नहीं कर सकता.

PIB ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 247 को लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया गया है. असलियत में आयकर विभाग को एकमुश्त समझौता (वसूली) करने की शक्ति प्रदान करती है. इसका इस्तेमाल केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है. इसके तहत विवादित मांग का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा आयकर विभाग माफ कर सकता है. समझौते के लिए पैनल गठित कर सकता है. ईमेल या सोशल मीडिया का एक्सेस का अधिकार तभी है, जब उसके खिलाफ टैक्स चोरी के बड़े सबूत मिले हों.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
MORE
Advertisement
धर्म
Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement