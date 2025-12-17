FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का एक्शन, CNG भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य | कल से दिल्ली में सिर्फ PUC वाहनों को ही CNG मिलेगी

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

भारत में होता है सबसे ज्यादा डोपिंग टेस्ट, वाडा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; जानिए पूरा मामला

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

गूगल के सीनियर डायरेक्टर और प्रोडक्ट मैनेजर शरथ बुलुसु ने बताया कि गूगल पे क्रेडिट कार्ड के फीचर पर काम किया गया है, ताकि ग्राहकों को रिवॉर्ड रिडीम करने में आसानी हो.

रईश खान

Updated : Dec 17, 2025, 10:34 PM IST

Google Pay Credit Card

Google Pay ने Axis Bank के साथ मिलकर अपना पहला ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है. गूगल पे ने को-ब्रांडेड कार्ड RuPay नेटवर्क पर लॉन्च किया है. सबसे खास बात यह है कि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती डिमांड को देखते गूगल ने इसे UPI से लिंक करने की सुविधा दी है. जिससे यूजर्स आसानी से यूपीआई के जरिए Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे.

गूगल पे क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर आपको तुरंत कैशबैक या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो आम क्रेडिट कार्ड में महीने के अंत में दिए जाते हैं. इसकी मतलब है कि अपने रिवॉर्ड पॉइंट अगली ही खरीद में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह क्रेडिट कार्ड को Google Pay ऐप उपलब्ध है.

रिवॉर्ड रिडीम करने में होगी आसानी

गूगल के सीनियर डायरेक्टर और प्रोडक्ट मैनेजर शरथ बुलुसु ने बताया कि गूगल पे क्रेडिट कार्ड के फीचर पर काम किया गया है, ताकि ग्राहकों को रिवॉर्ड रिडीम करने में आसानी हो. आपको हर लेनदेन पर रिवॉर्ड मिलेंगे और उसे अगले लेनदेन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

बता दें कि Rupay क्रेडिट कार्ड ही ऐसा है जिसे UPI से लिंक किया जा सकता है. Mastercard और Visa क्रेडिट कार्ड में यह सुविधा नहीं होती. Rupay और UPI का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के जरिए किया जाता है.

EMI पर भुगतान की सुविधा

गूगल पे के इस क्रेडिट कार्ड में ग्राहकों को मासिक बिल की पेमेंट करनी सुविधा EMI पर भी मिलेगी. मतलब ग्राहक अपने बिल को 3,6 और 9 महीने की EMI में आसान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे. भारत में यह सुविधा बहुत कम लोगों को मिल पाती है.

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
