Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

Google Pay ने Axis Bank के साथ मिलकर अपना पहला ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है. गूगल पे ने को-ब्रांडेड कार्ड RuPay नेटवर्क पर लॉन्च किया है. सबसे खास बात यह है कि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती डिमांड को देखते गूगल ने इसे UPI से लिंक करने की सुविधा दी है. जिससे यूजर्स आसानी से यूपीआई के जरिए Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे.

गूगल पे क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर आपको तुरंत कैशबैक या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो आम क्रेडिट कार्ड में महीने के अंत में दिए जाते हैं. इसकी मतलब है कि अपने रिवॉर्ड पॉइंट अगली ही खरीद में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह क्रेडिट कार्ड को Google Pay ऐप उपलब्ध है.

रिवॉर्ड रिडीम करने में होगी आसानी

गूगल के सीनियर डायरेक्टर और प्रोडक्ट मैनेजर शरथ बुलुसु ने बताया कि गूगल पे क्रेडिट कार्ड के फीचर पर काम किया गया है, ताकि ग्राहकों को रिवॉर्ड रिडीम करने में आसानी हो. आपको हर लेनदेन पर रिवॉर्ड मिलेंगे और उसे अगले लेनदेन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

बता दें कि Rupay क्रेडिट कार्ड ही ऐसा है जिसे UPI से लिंक किया जा सकता है. Mastercard और Visa क्रेडिट कार्ड में यह सुविधा नहीं होती. Rupay और UPI का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के जरिए किया जाता है.

EMI पर भुगतान की सुविधा

गूगल पे के इस क्रेडिट कार्ड में ग्राहकों को मासिक बिल की पेमेंट करनी सुविधा EMI पर भी मिलेगी. मतलब ग्राहक अपने बिल को 3,6 और 9 महीने की EMI में आसान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे. भारत में यह सुविधा बहुत कम लोगों को मिल पाती है.

