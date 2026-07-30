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क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो और 18,000 रुपये कमाओ, Google Pay और SBI लाए धमाकेदार ऑफर, जाने लें क्या-क्या बेनेफिट्स

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर जितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, उन्हें तुरंत रिडीम भी कर सकते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स का चाहे तो गूगल पे पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐप पर मौजूद वाउचर्स से भी एक्सचेंज कर सकते हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 30, 2026, 06:01 PM IST

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो और 18,000 रुपये कमाओ, Google Pay और SBI लाए धमाकेदार ऑफर, जाने लें क्या-क्या बेनेफिट्स

एसबीआई और गूगल पे ने मिलकर लॉन्च किया नया क्रेडिट कार्ड (Image Source: SBI Card)

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भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से फैल रहा है. ग्रोसरी मंगवानी हो, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हों, ऑनलाइन शॉपिंग हो या दुकानवाले को पैसे देने हों UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कुछ सेकंड में ही आप ये सब कर सकते हैं. डिजिटल पेमेंट के इस विस्तार को देखते हुए एसबीआई और ऑनलाइन पेमेंट ऐप Google Pay ने मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. इसमें हर पेमेंट पर कार्ड होल्डर को पॉइंट्स मिलेंगे और ये पॉइंट तुरंत रिडीम करके वह इन्हें इनकैश भी कर सकते हैं. ये क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है.

हर 500 रुपये की पेमेंट पर 8 रिवॉर्ड पॉइंट

एसबीआई और गूगल पे के इस क्रेडिट कार्ड का नाम Google Pay Flex SBI Card है. इससे ग्राहक बिल पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, यूटिलिटी बिल, शॉपिंग, ग्रोसरी जैसे खर्चों के लिए कार्ड से पेमेंट करके बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हैं. इन रिवॉर्ड पॉइंट्स से पूरे साल में 18 हजार रुपये तक की राशि प्राप्त की जा सकती है. गूगल पे फ्लेक्स कार्ड यूजर को स्टार्स में रिवॉर्ड देता है और 500 रुपये की पेमेंट पर 8 स्टार्स तक मिल सकते हैं. एक स्टार एक रुपये के बराबर है. 

अगर कोई महीने में 15 हजार रुपये तक की पेमेंट करता है तो उसको हर 500 रुपये पर 4 स्टार मिलेंगे. वहीं अगर 30 हजार रुपये की मंथली पेमेंट होती है तो हर 500 रुपये की पेमेंट पर 8 स्टार तक कमा सकते हैं.

UPI पेमेंट के वक्त रिडीम कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स

पेमेंट पर जितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, उन्हें तुरंत रिडीम भी कर सकते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स का चाहे तो गूगल पे पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐप पर मौजूद वाउचर्स से भी एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब आपको अलग से रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप गूगल पे से कोई पेमेंट कर रहे होंगे तो ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन देगा.

Google Pay Flex SBI Card लॉन्च करने का मकसद क्या?

रोजमर्रा में जो लोग ग्रोसरी,बिजली, पानी और गैस बिल, ट्रेवल बुकिंग, शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं. उनको ध्यान में रखते हुए ही यह कार्ड डिजाइन किया गया है. गूगल पे यूजर्स गूगल पे की वेबसाइट पर भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही वह अपने खर्चे देख सकते हैं, कितने रिवॉर्ड उन्होंने जमा किए ये सब जानकारी गूगल पर ही चेक कर सकते हैं. इसके लिए किसी और ऐप या प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है.

वेलकम बेनेफिट्स भी

Google Pay Flex SBI Card रुपे और वीजा दोनों में उपलब्ध है. कार्ड में 499 रुपये की जॉइनिंग फीस भी लगेगी और हर साल कार्ड की रिन्यूअल फीस भी देनी होगी. हालांकि, अगर कोई कार्ड होल्डर 1 लाख रुपये से ज्यादा की पेमेंट कार्ड से करता है तो उसको ये रिन्यूअल फीस नहीं देनी होगी. इसके अलावा कार्ड होल्डर को वेलकम बेनेफिट्स भी मिलेंगे, जिनमें गूगल से पहली पेमेंट करने पर 500 रुपये मिलेगें. 500 रुपये की जॉइनिंग फीस पर  रिवॉर्ड पॉइंट भी कार्ड होल्डर कमा सकते हैं. कार्ड के बिल को ईएमआई में पे करने का भी ऑप्शन है. 

 

यह भी पढ़ें:- 8.25 परसेंट का ब्याज, आपके PF अकाउंट में आया क्या? नहीं मिला तो ऐसे चेक करें EPFO ने कितना पैसा भेजा

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