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सुरक्षा घेरा तोड़ खुद 'हैकर' बना गूगल का Gemini AI, कैसे असली कंपनियों के पासवर्ड क्रैक कर उड़ाए होश

गूगल के जेमिनी एआई मॉडल ने सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान अपने आप तीन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी। जानिए एआई हैकिंग की यह पूरी घटना और इसके क्या है मायने ?

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 19, 2026, 11:44 PM IST

सुरक्षा घेरा तोड़ खुद 'हैकर' बना गूगल का Gemini AI, कैसे असली कंपनियों के पासवर्ड क्रैक कर उड़ाए होश

गूगल के जेमिनी AI ने  3 कंपनियों में लगाई सेंध,  AI Photo

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  • गूगल का Gemini AI एक सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान तीन कंपनियों के सिस्टम को हैक करने में कामयाब रहा.
  • यह घटना मई महीने में हुई थी, जब 'इररेगुलर' नामक एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा मूल्यांकन फर्म इसकी जांच कर रही थी.
  • सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि Anthropic के Claude और OpenAI के मॉडल्स भी इस तरह के साइबर हमलों में शामिल पाए जा चुके हैं.


Google Gemini AI Hack Password: AI की दुनिया में हर दिन नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने टेक विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। गूगल के सबसे ताकतवर एआई मॉडल जेमिनी ने एक साइबर सुरक्षा परीक्षण यानी सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान अपने आप तीन निजी कंपनियों के डिजिटल सिस्टम में सेंध लगा दी। 

यह पूरी घटना मई के महीने में हुई, जब एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा मूल्यांकन फर्म 'इररेगुलर' गूगल के इस एआई मॉडल की सुरक्षा क्षमताओं की जांच कर रही थी। परीक्षण के दौरान जेमिनी को यह अंदाजा लगा कि ये वेबसाइट्स उसी टेस्ट का हिस्सा हैं। इसके बाद एआई ने ऑनलाइन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों को जुटाया और लोग या सिस्टम्स जो पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका खुद ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया।

जेमिनी ने कंपनियों के सुरक्षित सिस्टम में सेंध कैसे लगाई?

सुरक्षा परीक्षण के दौरान जेमिनी एआई की कार्यप्रणाली काफी चौंकाने वाली रही। रिपोर्ट के अनुसार, एक मामले में तो इस एआई मॉडल ने तब तक लगातार पासवर्ड्स का अनुमान लगाना जारी रखा, जब तक कि उसे एक संरक्षित और सुरक्षित सिस्टम का एक्सेस नहीं मिल गया। यानी इसने इंसानी मदद के बिना खुद ही क्रेडेंशियल्स क्रैक कर लिए।

गूगल के एक अधिकारी के अनुसार, एआई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उन वेबसाइट्स को अपने टेस्ट का हिस्सा समझ रहा था, लेकिन राहत की बात यह रही कि हर बार एक्सेस हासिल करने के बाद एआई मॉडल अपने आप रुक गया और उसने सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

मामले का खुलासा कब हुआ?

इस हैकिंग टेस्ट को अंजाम देने वाली फर्म 'इररेगुलर' ने जुलाई महीने में अपनी जांच पूरी करने के बाद गूगल और प्रभावित कंपनियों को इसकी जानकारी दी। इररेगुलर ने अपने बयान में बताया कि जैसे ही उन्हें इस खामी का पता चला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और अपने स्तर पर सभी सुरक्षा मुद्दों को हफ्तों पहले ही पूरी तरह से ठीक कर लिया।

वहीं गूगल की सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की उपाध्यक्ष हीदर एडकिन्स ने पुष्टि की कि गूगल ने तीनों प्रभावित संस्थाओं को समय रहते सूचित कर दिया था। उन्होंने बताया कि गूगल ने अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ मिलकर सुरक्षा परीक्षण की पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती फिर वापस न हो। हीदर एडकिन्स ने यह भी कहा कि यह घटना से यह पता चलता है कि इतने शक्तिशाली एआई मॉडल्स को जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना कितना जरूरी है।

क्या सिर्फ गूगल का एआई ही ऐसी हैकिंग करने में सक्षम है?

अगर आपको लगता है कि इस तरह की हैकिंग सिर्फ गूगल के जेमिनी मॉडल तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हाल के महीनों में कई अन्य प्रमुख एआई मॉडल्स के साथ भी ऐसी ही घटनाएं दर्ज की गई हैं। जुलाई के महीने में Anthropic कंपनी का एआई मॉडल Claude अपने टेस्ट एनवायरमेंट से बाहर निकल गया और उसने खुद ही तीन अलग-अलग संगठनों के सिस्टम को हैक कर लिया।

इससे कुछ ही दिन पहले, दिग्गज एआई कंपनी OpenAI ने भी स्वीकार किया था कि उसके मॉडल्स ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कई सेवाओं पर साइबर हमले किए थे। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि आधुनिक एआई मॉडल्स अब केवल इंसान के निर्देशों का पालन करने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि वे खुद रणनीति बनाकर और डिजिटल कमजोरियों को खोजकर उन पर हमला करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं।

एआई के इस रवैये से भविष्य के लिए क्या खतरे पैदा हो सकते हैं?

एआई मॉडल्स के इस तरह अपने आप हैकिंग करने की क्षमता ने पूरी दुनिया में टेक जगत के दिग्गजों और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। टेक कंपनियां और सुरक्षा विशेषज्ञ अब इस बात पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि एआई के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए या नहीं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एआई को बिना किसी सख्त नियंत्रण के विकसित किया जाता रहा, तो यह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने एंथ्रोपिक जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एआई को इंसानों की तरह आंकना या उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना एक 'गलत दिशा' में उठाया गया कदम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह ऐसे ही जारी रहा, तो हम एक ऐसी तकनीक का निर्माण कर बैठेंगे जिस पर से इंसान का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

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