Golden Rule of Saving Money: आपको पता है पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? उन पैसों को बचाना. आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी दुखती रग यही है कि वो पैसे नहीं बचा पाते. कुछ लोग कहते मिलेंगे कि पैसे बचाना एक कला है. पर सच ये है कि पैसे बचाने के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है. Financial Discipline के बिना न सेविंग संभव है और न ही मनी मेकिंग.

इंटरनेट पर अक्षत श्रीवास्तव का एक X पोस्ट वायरल है. अक्षत श्रीवास्तव की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वो फुल टाइम इनवेस्टर हैं और आसान भाषा में फाइनेंस के टर्म्स को छात्रों को समझाने वाले प्लैटफॉर्म Wisdom Hatch के फाउंडर हैं.उन्होंने पैसे बचाने का गोल्डन रूल X पर शेयर किया है. वो बताते हैं कि पहली नौकरी में उनकी सैलरी 10 हजार रुपये थी और आज के समय में वो अपनी सैलरी का 95 प्रतिशत हिस्सा बचा लेते हैं.

अक्षत श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारे. न ही उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो वो बार-बार न खरीद सकें या जिसे अपग्रेड करना अफोर्ड न कर सकें. उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ पर अतिरिक्त पैसे तभी खर्च करने चाहिए जब आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च कर रहे हों. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी कर्ज नहीं लिया.

[1] When I started my career: my salary was 10K, I used to live with my parents; used a 2nd hand mobile phone. Ate home cooked meals (almost all the time).



I was not married/had kids, took no debt.

And, still saved 1-2K/month.



[2] Fast forward a few years: I got a good…