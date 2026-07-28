ट्रंप के फैसले से और गिरेंगे सोने के दाम? एक्सपर्ट बोले- अभी खरीद लें, वरना वेडिंग-फेस्टिव सीजन से पहले ही भंडार खत्म...

एक्सपर्ट कॉलिन शाह ने कहा कि सोने के दाम में नरमी होगी तो वो लोग भी सोना खरीद सकते हैं, जो खरीदारी के मूड में नहीं थे. ऐसे में अच्छी बात ये है कि फेस्टिव और वेडिंग सीजन से पहले ही भंडार खत्म होने में मदद मिलेगी, लेकिन जो लोग लंबे समय से दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है.

एक्सपर्ट बोले- अमेरिका-ईरान युद्ध विराम से सोने के दाम में नरमी की उम्मीद

'लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों के लिए अच्छा मौका'

20 दिनों में गिरे सोने के दाम

28 जुलाई को 1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा सोना

अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक-दूसरे पर हमले रोक दिए हैं. हालांकि, यूएस प्रेजीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को चेतावनी दी कि हमले इसलिए रोके गए ताकि बातचीत का एक और मौका दिया जा सके, लेकिन बातचीत नाकाम रही तो वह बड़े सैन्य हमले का आदेश दे सकते हैं. फिलहाल के लिए जंग बंद है और इसका फायदा भारतीयों को मिलने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्थिति से सोना-चांदी के दाम गिर सकते हैं, जिससे लंबे समय से सोना खरीदने का इंतेजार कर रहे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी.

सोने की बाजार वैल्यू में अतिरिक्त वृद्धि का खतरा कम

कामा ज्वेलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलिन शाह ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से सोने के मूल बाजार मूल्य में होने वाली वृद्धि का खतरा कम है. इससे जो लोग लंबे समय से सोना खरीदने के लिए रुके हुए हैं, उन्हें उनके इंतेजार का मीठा फल मिलने की उम्मीद है. कॉलिन शाह ने कहा, 'यूएस-ईरान वॉर में फिलहाल के लिए जो कमी आई है और विराम लगा है, उससे सोने की कीमतों में स्वभाविक रूप से नरमी आई है. इससे सोने की मार्केट वैल्यू में और इजाफा होने का खतरा भी कम हुआ है.'

वेडिंग और फेस्टिव सीजन का इंतजार न करें

कॉलिन शाह का यह भी कहना है कि इस नरमी से खरीदारों को सतर्क होने की भी जरूरत है क्योंकि जब दाम कम होंगे तो वो लोग भी सोना खरीद सकते हैं, जो खरीदारी के मूड में नहीं थे. ऐसे में अच्छी बात ये है कि त्योहारी और वेडिंग सीजन से पहले ही भंडार खत्म होने में मदद मिलेगी, लेकिन उन ग्राहकों को सतर्क रहने की भी जरूरत है, जो लंबे समय से सोने के दाम में कमी आने की उम्मीद कर रहे थे.

कॉलिन शाह का यह भी कहना है कि मिडिल ईस्ट के हालातों के चलते सोने की कीमतों में जो अस्थिरता देखने को मिली है, उसको देखते हुए खरीदारों का ज्यादा ध्यान लाइटवेट सादे और स्टडेड ज्वेलरी पर है.

20 दिन में कितनी गिरी सोने की कीमत?

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में लगातार कमी देखी गई है. 6 जुलाई, 2026 को 24 कैरेट सोने का रेट 145512 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 24 जुलाई को 142757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. उसके अनुसार 20 दिन में गोल्ड के रेट में 2755 रुपये की गिरावट देखी गई. हालांकि, सोमवार को फिर से गोल्ड के रेट में फिर से उछाल देखने को मिला था.

28 जुलाई को क्या है गोल्ड रेट?

सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,784 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट Comex में सोने चांदी के दाम में 28 जुलाई को गिरावट देखी गई. भारत के घरेलू बाजार MCX में भी सोने के दाम गिरते दिखे, सोना 0.64 प्रतिशत गिरकर करीब 1.43 लाख प्रति 10 पर के आसपास ट्रेड करता दिखा. वहीं चांदी 1.27 प्रतिशत चढ़कर 2.18 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी.

दिल्ली में मंगलवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 1.31 लाख प्रति 10 ग्राम, मुंबई में 1.32 लाख, पटना में 1.32 लाख, जयपुर में 1.32 लाख, कानपुर में 1.31 लाख और लखनऊ में भी 1.31 लाख प्रति 10 ग्राम है.

यह भी पढ़ें:- सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान