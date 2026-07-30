Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद सोने के रेट में बदलाव

चांदी 1487 रुपये फिसलकर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई

फेडरल मीटिंग में ब्याज दर स्थिर रखने का लिया गया फैसला

दिल्ली में 1.42 लाख रुपये पहुंचे सोने के दाम

अमेरिका और ईरान में फिर से हमले शुरू होने और यूएस फेडरल मीटिंग के बाद गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को सोने के दाम में मामूली वृद्धि देखी गई है. वहीं, चांदी में 1487 रुपये के कमी देखी गई. बुधवार को देर रात हुई बैठक में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा. इस मीटिंग पर सबकी नजर थी क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ये बैठकें सोना और चांदी के ट्रेडर्स के लिए दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा इवेंट होती हैं.

MCX पर कितना चल रहा सोने का दाम?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के अनुसार गोल्ड रेट में 114 रुपये को बढ़ोतरी देखी गई है. MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह रेट 24 कैरेट सोने का है. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. पिछले 20 दिनों में सोने के दाम में लगातार कमी देखी गई, लेकिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद गुरुवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी आई है.

अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने शहर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के क्या दाम हैं उन पर एक नजर डाल लें-

बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत कितनी-

दिल्ली- 1,42,280 रुपये

मुंबई- 1,42,530 रुपये

चेन्नई- 1,42,940 रुपये

कोलकाता- 1,42,340 रुपये

बेंगलुरु- 1,42,640 रुपये

हैदराबाद- 1,42,760 रुपये

बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत कितनी है-

मुंबई- 1,30,653 रुपये

दिल्ली- 1,30,423 रुपये

चेन्नई- 1,31,028 रुपये

बेंगलुरु- 1,30,753 रुपये

हैदराबाद- 1,30,863 रुपये

फेडरल रिजर्व की मीटिंग में क्या हुआ?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला करते हुए फेडरल फंड रेट को 3.50-3.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. यह लगातार पांचवीं बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. बाजार फेडरल रिजर्व के प्रमुख केविन वार्श की ओर से महंगाई से निपटने के लिए दिए गए उनके बयानों का आकलन कर रहे हैं. उधर, अमेरिका और ईरान ने फिर से एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं. ऐसे में डर है कि सोने के दाम में फिर से तेजी आ सकती है.

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