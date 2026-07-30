FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
195 मैच, 8414 रन... अब International Cricket में नहीं दिखेंगे 'साइलेंट हीरो' अजिंक्य रहाणे, जानें करियर के बड़े रिकॉर्ड्स

195 मैच, 8414 रन... अब International Cricket में नहीं दिखेंगे 'साइलेंट हीरो' अजिंक्य रहाणे, जानें करियर के बड़े रिकॉर्ड्स

Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

Explained: वंदे मातरम् बिल 2026 से क्या बदलेगा? समझें कब बनेगा कानून और इसके उल्लंघन की सजा क्या होगी

Explained: वंदे मातरम् बिल 2026 से क्या बदलेगा? समझें कब बनेगा कानून और इसके उल्लंघन की सजा क्या होगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 30, 2026, 11:34 AM IST

Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

फेडरल मीटिंग के बाद भारत में बढ़े सोने के दाम (Image Source: PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद सोने के रेट में बदलाव
  • चांदी 1487 रुपये फिसलकर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई
  • फेडरल मीटिंग में ब्याज दर स्थिर रखने का लिया गया फैसला
  • दिल्ली में 1.42 लाख रुपये पहुंचे सोने के दाम

अमेरिका और ईरान में फिर से हमले शुरू होने और यूएस फेडरल मीटिंग के बाद गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को सोने के दाम में मामूली वृद्धि देखी गई है. वहीं, चांदी में 1487 रुपये के कमी देखी गई. बुधवार को देर रात हुई बैठक में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा. इस मीटिंग पर सबकी नजर थी क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ये बैठकें सोना और चांदी के ट्रेडर्स के लिए दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा इवेंट होती हैं.

MCX पर कितना चल रहा सोने का दाम?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के अनुसार गोल्ड रेट में 114 रुपये को बढ़ोतरी देखी गई है. MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह रेट 24 कैरेट सोने का है. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. पिछले 20 दिनों में सोने के दाम में लगातार कमी देखी गई, लेकिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद गुरुवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी आई है.

अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने शहर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के क्या दाम हैं उन पर एक नजर डाल लें-

बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत कितनी-

  • दिल्ली- 1,42,280 रुपये
  • मुंबई- 1,42,530 रुपये
  • चेन्नई- 1,42,940 रुपये
  • कोलकाता- 1,42,340 रुपये
  • बेंगलुरु- 1,42,640 रुपये
  • हैदराबाद- 1,42,760 रुपये 

बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत कितनी है-

  • मुंबई- 1,30,653 रुपये
  • दिल्ली- 1,30,423 रुपये
  • चेन्नई- 1,31,028 रुपये
  • बेंगलुरु- 1,30,753 रुपये
  • हैदराबाद- 1,30,863 रुपये

फेडरल रिजर्व की मीटिंग में क्या हुआ?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला करते हुए फेडरल फंड रेट को 3.50-3.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. यह लगातार पांचवीं बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. बाजार फेडरल रिजर्व के प्रमुख केविन वार्श की ओर से महंगाई से निपटने के लिए दिए गए उनके बयानों का आकलन कर रहे हैं. उधर, अमेरिका और ईरान ने फिर से एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं. ऐसे में डर है कि सोने के दाम में फिर से तेजी आ सकती है.

 

यह भी पढे़ं:- EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement