Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

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MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.
अमेरिका और ईरान में फिर से हमले शुरू होने और यूएस फेडरल मीटिंग के बाद गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को सोने के दाम में मामूली वृद्धि देखी गई है. वहीं, चांदी में 1487 रुपये के कमी देखी गई. बुधवार को देर रात हुई बैठक में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा. इस मीटिंग पर सबकी नजर थी क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ये बैठकें सोना और चांदी के ट्रेडर्स के लिए दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा इवेंट होती हैं.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के अनुसार गोल्ड रेट में 114 रुपये को बढ़ोतरी देखी गई है. MCX के अनुसार गुरुवार को सुबह 9 बजे गोल्ड का रेट 114 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 141895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह रेट 24 कैरेट सोने का है. वहीं, चांदी 1487 रुपये लुढ़कर 2,15,992 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. पिछले 20 दिनों में सोने के दाम में लगातार कमी देखी गई, लेकिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद गुरुवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी आई है.
अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने शहर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के क्या दाम हैं उन पर एक नजर डाल लें-
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला करते हुए फेडरल फंड रेट को 3.50-3.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. यह लगातार पांचवीं बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. बाजार फेडरल रिजर्व के प्रमुख केविन वार्श की ओर से महंगाई से निपटने के लिए दिए गए उनके बयानों का आकलन कर रहे हैं. उधर, अमेरिका और ईरान ने फिर से एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं. ऐसे में डर है कि सोने के दाम में फिर से तेजी आ सकती है.
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