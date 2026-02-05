Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी! सोने की चमक फीकी, चांदी के भी गिरे दाम, जानें आज का भाव

Gold Silver Prices: आज यानी कि 5 फरवरी गुरूवार को सर्राफा बाजार में हलचल देखने को मिल रही है. बीते लगातार दो दिनों तक सोने-चांदी की कीमतों का ग्राफ ऊपर जाने के बाद अब गिरावट दर्ज की गई है.

Gold Silver Prices: बीते कई दिनों से लगातार सोने और चांदी के बढ़ते-गिरते दामों ने मार्केट में हलचल मचा रखी है. दो दिनों तक लगातार ग्राफ ऊपर जाने के बाद अब आज फिर से इन धातुओं की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. सोना-चांदी की कीमतों में लगातार जारी उठापटक की वजह से निवेशकों की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं. आज यानी गुरुवार ,फरवरी को सर्राफा बाजार में बड़ी हलचल देखी जा रही है. सबसे ज्यादा असर चांदी पर देखने को मिल रहा हैं.

चांदी की कीमतों में गिरावट

पहले चांदी की बात करते हैं, दरअसल आज यानी कि 5 फरवरी गुरूवार को चांदी की कीमतों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी सुबह के कारोबार में करीब ₹22,500 से भी ज्यादा टूटकर ₹2,46,283 प्रति किलो के स्तर पर आ गई. ये आंकड़े अलग-अलग शहरों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं.

जैसे कि-

मुंबई में आज चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी दिखी है और रेट ₹2,70,990 प्रति किलो पहुंच गया है.

दिल्ली में भी चांदी महंगी बनी हुई है, जहां आज इसका भाव ₹2,70,520 प्रति किलो है.

बेंगलुरु में आज चांदी ₹2,71,200 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है.

सोने की चमक भी फीकी

अगर सोने की बात करें तो Gold Silver Prices Today Live Updates: चांदी के साथ-साथ सोने की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ी है. MCX पर सोने का भाव लगभग 1% यानी ₹1,500 के करीब गिरकर ₹1,51,552 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत

मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,53,290 प्रति 10 ग्राम चल रही है.

दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज ₹1,53,030 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

बेंगलुरु में आज 24 कैरेट सोना ₹1,53,410 प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है.

चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड ₹1,53,740 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,53,540 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

कोलकाता में आज 24 कैरेट गोल्ड ₹1,53,090 प्रति 10 ग्राम के भाव पर है.

