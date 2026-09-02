1 हफ्ते में सोने चांदी के भाव में आई कितनी गिरावट, जानें क्यों गोल्ड सिल्वर फीकी पड़ रही चमक, क्या है इसकी वजह 

सोने और चांदी के दामों पर हर किसी की नजर है. इसमें तेजी और गिरावट की वजह से सर्राफा बाजार में डर का माहौल है. ऐसे में जानते हैं कि सोना चांदी खरीदने का ये सही समय है. इसमें​ गिरावट और होगी.

सोने चांदी के दामों में उठा पटक जारी है, जहां कुछ दिन पहले सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे. वहीं पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ गई है. पिछले कुछ दिनों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर ग्लोबल मार्केट तक में सोने और चांदी के दाम 7 प्रतिशत तक नीचे चले गये हैं. आखिर रातों-रात ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षित माने जाने वाले इन निवेशकों के पसंदीदा Metals में इतनी बड़ी गिरावट आ गई. क्या सोना चांदी और सस्ता होगा. खरीदारी का यह अच्छा समय आइए जानते हैं...

सोना-चांदी में अचानक क्यों आई गिरावट

जानकारी के अनुसार, सोने चांदी के दामों में पिछले एक हफ्ते में अक्टूबर के वायदा भाव 11,503 रुपये की गिरावट आ गई है. सोने के भाव 1,50,088 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गये हैं. वहीं चांदी के सितंबर वायदा भाव में 6.74 प्रतिशत यानी 16,542 रुपये की गिरावट आई है. इसी के साथ चांदी के दाम 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं. इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई ग्लोबल आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं. अमेरिका में बढ़ती महंगाई की आशंका और कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल इसका सबसे बड़ा ट्रिगर प्वाइंट रहा है, जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक अक्सर सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं, लेकिन इस बार खुद ग्लोबल मार्केट्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिल रही है.

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड का बढ़ता दबाव

इस पूरी उठापटक में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना सोने-चांदी के लिए भारी साबित हुआ है, जब सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ता है, तो निवेशकों का रुझान सोने जैसी उन चीज़ों से हट जाता है, जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता. इसके अलावा, मजबूत डॉलर की वजह से विदेशी निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे ग्लोबल डिमांड में सुस्ती आ गई.

क्या आने वाले दिनों में और सस्ता होगा सोना चांदी

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले फैसलों और महंगाई के आंकड़ों पर सबकी नजर रहेगी. अगर वैश्विक स्तर पर तनाव और महंगाई के तेवर नरम नहीं पड़े, तो बाजार में यह उतार-चढ़ाव कुछ और दिनों तक जारी रहा सकता है. इसी को देखते हुए अभी सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी नहीं करनी चाहिए. हालांकि आप धीरे धीरे कर इसमें निवेश या खरीदारी करें. इससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन एक झटके में सोना या चांदी खरीदना आपके लिए भारी पड़ सकता है.