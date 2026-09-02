FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत की पहली महिला नॉन-मेडिकल एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा की कहानी, जिन्होंने हर मोड़ पर मनवाया काबिलियत का लोहा

भारत की पहली महिला नॉन-मेडिकल एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा की कहानी, जिन्होंने हर मोड़ पर मनवाया काबिलियत का लोहा

ग्लेशियल झीलों के खतरे से कैसे निपटा जाए? सिक्किम ने बताए 3 प्लान

ग्लेशियल झीलों के खतरे से कैसे निपटा जाए? सिक्किम ने बताए 3 प्लान

न हाई बजट-न बड़े स्टार्स, फिर कैसे 'हनुमान अंश' की हो रही तगड़ी कमाई? जानें मूवी के हिट होने की 5 खास वजहें

न हाई बजट-न बड़े स्टार्स, फिर कैसे 'हनुमान अंश' की हो रही तगड़ी कमाई? जानें मूवी के हिट होने की 5 खास वजहें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

1 हफ्ते में सोने चांदी के भाव में आई कितनी गिरावट, जानें क्यों गोल्ड सिल्वर फीकी पड़ रही चमक, क्या है इसकी वजह 

सोने और चांदी के दामों पर हर किसी की नजर है. इसमें तेजी और गिरावट की वजह से सर्राफा बाजार में डर का माहौल है. ऐसे में जानते हैं कि सोना चांदी खरीदने का ये सही समय है. इसमें​ गिरावट और होगी. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 02, 2026, 11:22 AM IST

1 हफ्ते में सोने चांदी के भाव में आई कितनी गिरावट, जानें क्यों गोल्ड सिल्वर फीकी पड़ रही चमक, क्या है इसकी वजह 

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोने चांदी के दामों में उठा पटक जारी है, जहां कुछ दिन पहले सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे. वहीं पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ गई है. पिछले कुछ दिनों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर ग्लोबल मार्केट तक में सोने और चांदी के दाम 7 प्रतिशत तक नीचे चले गये हैं. आखिर रातों-रात ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षित माने जाने वाले इन निवेशकों के पसंदीदा Metals में इतनी बड़ी गिरावट आ गई. क्या सोना चांदी और सस्ता होगा. खरीदारी का यह अच्छा समय आइए जानते हैं...

सोना-चांदी में अचानक क्यों आई गिरावट

जानकारी के अनुसार, सोने चांदी के दामों में पिछले एक हफ्ते में अक्टूबर के वायदा भाव 11,503 रुपये की गिरावट आ गई है. सोने के भाव 1,50,088 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गये हैं. वहीं चांदी के सितंबर वायदा भाव में 6.74 प्रतिशत यानी 16,542 रुपये की गिरावट आई है. इसी के साथ चांदी के दाम 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं. इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई ग्लोबल आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं. अमेरिका में बढ़ती महंगाई की आशंका और कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल इसका सबसे बड़ा ट्रिगर प्वाइंट रहा है, जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक अक्सर सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं, लेकिन इस बार खुद ग्लोबल मार्केट्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिल रही है.

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड का बढ़ता दबाव

इस पूरी उठापटक में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना सोने-चांदी के लिए भारी साबित हुआ है, जब सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ता है, तो निवेशकों का रुझान सोने जैसी उन चीज़ों से हट जाता है, जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता. इसके अलावा, मजबूत डॉलर की वजह से विदेशी निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे ग्लोबल डिमांड में सुस्ती आ गई.

क्या आने वाले दिनों में और सस्ता होगा सोना चांदी 

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले फैसलों और महंगाई के आंकड़ों पर सबकी नजर रहेगी. अगर वैश्विक स्तर पर तनाव और महंगाई के तेवर नरम नहीं पड़े, तो बाजार में यह उतार-चढ़ाव कुछ और दिनों तक जारी रहा सकता है. इसी को देखते हुए अभी सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी नहीं करनी चाहिए. हालांकि आप धीरे धीरे कर इसमें निवेश या खरीदारी करें. इससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन एक झटके में सोना या चांदी खरीदना आपके लिए भारी पड़ सकता है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement