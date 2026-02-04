Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Gold-Silver Price: बीते दो कारोबारी दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. आज यानी बुधवार को भी ये सिलसिला जारी है आइए जानते है आज का रेट क्या हैं.

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में 4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद अब लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है. सोना-चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को बड़ा उछाल आया था और ये सिलसिला आज यानी कि बुधवार को जारी है. एक ओर जहां 1 Kg Silver Price अपने पिछले बंद के मुकाबले 15,000 रुपये से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं 10 Gram 24 Karat Gold भी अचानक 5000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया.

पहले 2 लाख रुपये सस्ती, अब पकड़ी रफ्तार

अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 2 फरवरी से पहले महज 4 दिन में करीब 2 लाख रुपये सस्ती हो गई थी. लेकिन इसके बाद बीते कारोबारी दिन से चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने सबको हैरान कर दिया है. बीते कारोबारी दिन यानी मंगलवार को एमसीएक्स पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव तेज उछाल के बाद 2,68,801 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुआ था. इतना ही बुधवार को बाजार खुलते ही चांदी 2,84,094 रुपये पहुंच गई. यानी कि एक झटके में चांदी के कीमत में 15,293 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी आई है.

बीते 2 दिनो में सोने की कीमतों में आई तूफानी तेजी

अब अगर सोना देखा जाए तो ये कीमती धातु भी चांदी की तरह ही बीते कुछ दिनों में लगातार क्रैश के बाद अब तूफानी तेजी से भाग रही है. अगर बीते दिन यानी कि मंगलवार की बात करें तो MCX Gold Rate 1,53,809 रुपये पर क्लोज हुआ था. बुधवार वायदा कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होते ही 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट उछलकर 1,60,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. अगर देखा जाए तो यहां से धातु 6,946 रुपये तक महंगी हुई है.

यूपी में क्या है भाव?

अगर बात यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी की करें तो इन शहरों में 4 फरवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹147110 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं अगर आप यूपी में 22 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट सोना आज ₹140100 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोने का भाव ₹115610 प्रति 10 ग्राम है.

दिल्ली में सोने (Gold) का रेट

अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोने की कीमतें अधिक अस्थिर नजर आ रही हैं. आज यानी कि 4 फरवरी को नई दिल्ली में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,54,220 रुपये है.

