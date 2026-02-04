FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आपकी पैरवी करने के लिए वकील मौजूद हैं-SC, हम पूरी कोशिश करेंगे समाधान निकले- SC, किसी निर्दोष का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे-SC, SIR प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए- ममता, SC ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया | हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है- ममता बनर्जी, चुनाव आयोग हमें जवाब नहीं दे रहा- CM ममता, हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा- CM ममता, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बोलने से रोका, आपकी पैरवी करने के लिए बड़े वकील हैं-SC, EC को 6 पत्र लिखे, जवाब नहीं दिया-CM ममता, पार्टी के लिए नहीं, जनता के लिए लड़ रही हूं-ममता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Ghaziabad Sisters Suicide: 'पापा आप हमें नहीं बचा सकते...', तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ किया सुसाइड

Ghaziabad Sisters Suicide: 'पापा आप हमें नहीं बचा सकते...', तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ किया सुसाइड

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ 'खास' सुनवाई, ममता बनर्जी अपनी याचिका पर खुद रख सकती है अपना पक्ष!

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ 'खास' सुनवाई, ममता बनर्जी अपनी याचिका पर खुद रख सकती है अपना पक्ष!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज

Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज

बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा

बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

Homeबिजनेस

बिजनेस

Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Gold-Silver Price: बीते दो कारोबारी दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. आज यानी बुधवार को भी ये सिलसिला जारी है आइए जानते है आज का रेट क्या हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 04, 2026, 01:33 PM IST

Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Gold-Silver Price

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में 4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद अब लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है. सोना-चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को बड़ा उछाल आया था और ये सिलसिला आज यानी कि बुधवार को जारी है. एक ओर जहां 1 Kg Silver Price अपने पिछले बंद के मुकाबले 15,000 रुपये से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं 10 Gram 24 Karat Gold भी अचानक 5000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया.

पहले 2 लाख रुपये सस्ती, अब पकड़ी रफ्तार 

अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 2 फरवरी से पहले महज 4 दिन में करीब 2 लाख रुपये सस्ती हो गई थी. लेकिन इसके बाद बीते कारोबारी दिन से चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने सबको हैरान कर दिया है. बीते कारोबारी दिन यानी मंगलवार को एमसीएक्स पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव तेज उछाल के बाद 2,68,801 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुआ था. इतना ही बुधवार को बाजार खुलते ही चांदी 2,84,094 रुपये पहुंच गई. यानी कि एक झटके में चांदी के कीमत में 15,293 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी आई है. 

बीते 2 दिनो में सोने की कीमतों में आई तूफानी तेजी

अब अगर सोना देखा जाए तो ये कीमती धातु भी चांदी की तरह ही बीते कुछ दिनों में लगातार क्रैश के बाद अब तूफानी तेजी से भाग रही है. अगर बीते दिन यानी कि मंगलवार की बात करें तो MCX Gold Rate 1,53,809 रुपये पर क्लोज हुआ था. बुधवार वायदा कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होते ही 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट उछलकर 1,60,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. अगर देखा जाए तो यहां से धातु 6,946 रुपये तक महंगी हुई है. 

यूपी में क्या है भाव?

अगर बात यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी की करें तो इन शहरों में 4 फरवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹147110 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं अगर आप यूपी में 22 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट सोना आज ₹140100 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोने का भाव ₹115610 प्रति 10 ग्राम है.  

दिल्ली में सोने (Gold) का रेट

अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोने की कीमतें अधिक अस्थिर नजर आ रही हैं. आज यानी कि 4 फरवरी को नई दिल्ली में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,54,220 रुपये है.   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज
Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज
बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा
बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
MORE
Advertisement