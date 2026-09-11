Gold Silver Price: हफ्ते के आखिरी दिन सोने-चांदी में आई गिरावट, एक्सपर्ट्स से जानें गोल्ड-सिल्वर के भाव में क्या आगे भी दिखेगा दबाव

सोने और चांदी के बाजार में उतार-चढ़ाव भले ही रोज की बात हो, लेकिन आपको खरीदारी का फैसला अपने बजट के हिसाब से ही करनी चाहिए. वहीं हाल के समय में थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना ही ज्यादा फायदेमंद है.

इंटरनेशनल मार्केट में चल रही उठापटक के बीच सोने चांदी की कीमतों में आज भी अच्छी खासी गिरावट आई है. इसके पीछे की वजह कच्चे तेल से लेकर US फेडरल रिज़र्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी है, जिसका प्रभाव सोने और चांदी की चमक पर पड़ रहा है. हालांकि यह कहा नहीं जा सकता की अभी कितने दिनों का सोने चांदी के भाव में गिरावट रहेगी. आइए जानते हैं आज के सोने चांदी के दाम और कब तक रहेगा इन पर दबाव...

सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट

आज सुबह मार्केट खुलने के बाद से ही COMEX पर सोना $4,369.40 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. गुरुवार के मुकाबले इसमें 0.86 प्रतिशत की कमी है. वहीं कॉन्ट्रैक्ट ने $4,380.70 का हाई और $4,351.30 प्रति औंस का लो छुआ है. मार्केट में चांदी पर ज़्यादा दबाव देखने को मिला है. COMEX पर चांदी का भाव $63.91 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जो अब $1.017 या 1.57 प्रतिशत कम रहा है. इस सेशन का हाई $64.32 प्रति औंस और सबसे कम यानी लो $63.71 प्रति औंस रहा है.

क्या है आज के सोने-चांदी के भाव

सोने और चांदी के दामों में लगातार उठा पटक जारी है. हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसमें हल्की गिरावट जारी है. इसी कड़ी में आज देश के सर्राफा बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. आज देश के प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोना करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं 22-कैरेट सोने का भाव 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं चांदी के दामों 2,43,220 रुपये प्रति किलोग्राम हैं.

सोने और चांदी के दामों में क्यों आ रही गिरावट

एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रही गिरावट के पीछे की वजह मिडिल ईस्ट का युद्ध के चलते कच्चे तेल के बढ़ते दाम और यूएस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर मुश्किल होना है. इस समय कच्चा तेल 108 डॉलर प्रति बैरल से भी आगे निकल गया है. वहीं इसके चलते US मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर उम्मीदें मुश्किल हो सकती हैं. ऐसे में ऊंची बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों से सोने जैसी बिना रिटर्न वाली एसेट्स का आकर्षण कम हो जाता है. निवेशक इसमें पैसा लगाने से बचते हैं. इसकी वजह से सोने और चांदी के दामों की डिमांड कम और गिरावट शुरू हो जाती है.

सोना खरीदने का क्या है सही समय

अगर आपका नजरिया लंबे समय के लिए हैं तो छोटी-छोटी किस्तों में खरीदारी सोने की खरीदारी SIP फॉर्मेट में गोल्ड लेना फायदे का सौदा हो सकता है. वहीं अगर आपको सोना चांदी सिर्फ पहनने या पारिवारिक जरूरतों के लिए गहने बनवाने हैं तो मेकिंग चार्ज पर मोलभाव करना और 22-कैरेट या हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता परखना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी. एकमुश्त बड़ा पैसा फंसाने के बजाय बजट बनाकर आंशिक खरीदारी करना ही सुरक्षित रास्ता है.