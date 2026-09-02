Gold Silver Price: डेढ़ लाख से भी नीचे पहुंचा सोना, 3600 रुपये तक टूटी चांदी, जानें आज सोने-चांदी के दाम

हफ्ते के तीसरे दिन भी सोने और चांदी के दामों में गिरवट देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर सोने के दाम डेढ़ लाख रुपये से भी कम पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं चांदी 2 लाख 32 हजार रुपये पर पहुंच गई है.

सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है. इस सप्ताह के तीसरे दिन भी सोने और चांदी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है, जहां एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल के बीच शेयर बाजार धड़ाम हो गया है. वैसा ही हाल वैश्विक बाजार में सोने और चांदी का देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं आज कितनी हैं सोने चांदी के दाम. इनमें कितनी हुई गिरावट...

इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हुआ सोना-चांदी

इंटरनेशनल मार्केट Comex खुलने के साथ ही सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 1.28 प्रतिशत तक गिर गया. इसके बाद सोने की कीमतें 4340.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं. वहीं चांदी के दाम 1.78 प्रतिशत तक गिर गये हैं.

घरेलू बाजार में डेढ़ लाख से नीचे पहुंचा सोना

घरेलू बाजार एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. यहां MCX पर सोने के दाम डेढ़ लाख से भी नीचे 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. वहीं चांदी भी गिरावट के बाद 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है.

MCX पर क्या है रेट्स

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर सोना के दामों में आज 3600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद दाम 1,49,904 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं चांदी 3240 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ ही 2,32,201 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

खरीदारी से पहले सर्राफा बाजार में देख लें दाम

भारत में सोने चांदी के दामों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में 24 कैरेट सोने के दाम करीब 1,50,360 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हैं. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,830 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है. वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,12,770 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब है.

क्या आने वाले दिनों में और सस्ता हो सकता है सोना-चांदी

मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर वैश्विक स्तर पर तनाव और महंगाई के तेवर नरम नहीं पड़े, तो बाजार में यह उतार-चढ़ाव कुछ और दिनों तक जारी रहा सकता है. इसी को देखते हुए अभी सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी नहीं करनी चाहिए. हालांकि आप धीरे धीरे कर इसमें निवेश या खरीदारी करें. इससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन एक झटके में सोना या चांदी खरीदना आपके लिए भारी पड़ सकता है.