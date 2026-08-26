Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में फिर आया उछाल, जानें आज कितनी बढ़ी कीमतें, आम आदमी की पहुंच से क्यों बाहर हो रहा सोना?

सोने और चांदी के दामों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. लगातार इनके दामों में तेजी हो रही है. इसके पीछे की वजह इंटरनेशनल मार्केट से लेकर यूपी ईरान का युद्ध समेत कई कारण हैं.

सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी जारी है. इसबीच आम आदमी त्योहारी सीजन और शादी विवाह के लिए भी सोना-चांदी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है. आज भी सर्राफा बाजार के आंकड़ों ने आम मिडिल क्लास परिवारों की नींद उड़ा दी है. 26 अगस्त को बाजार खुलते ही सोने और चांदी के भाव में चढ़ गये. यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 1.63 लाख रुपये से भी अधिक और चांदी 2.45 लाख प्रति किलो ग्राम के पार पहुंच गई है.

MCX और इंटरनेशनल मार्केट का हाल

आज की सुबह घरेलू वायदा बाजार (MCX) पर सोना 268 रुपये की बढ़त के साथ करीब 1,63,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी ने भी बड़ा झटका दिया है. चांदी के दाम ने 1573 रुपये की जोरदार छलांग लगाकर 2,45,700 प्रति किलोग्राम हो गये हैं. वहीं इंटरनेशनल मार्केट Comex की बात करें तो वहां भी राहत के कोई संकेत नहीं दिचा हैं. यहां सोने की वैश्विक कीमत 0.23 प्रतिशत चढ़कर $4,705.20 प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी 0.91 प्रतिशत की मजबूती के साथ $69.30 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. वैश्विक अनिश्चितताओं और डॉलर के उतार-चढ़ाव ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को कीमती सोने चांदी की तरफ खींच लिया है.

18, 22 और 24 कैरेट का आज का रेट कार्ड

गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो मेकिंग चार्ज और GST से पहले सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 63 हजार रुपये को पार कर गई हैं. इसी के साथ 24 कैरेट सोने के दाम 163150 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गये हैं. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 149848 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोने के दाम 122603 लाख रुपये पर पहुंच गये हैं. वहीं चांदी के दाम 247840 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गये हैं.

शादी के बजट में 40 प्रतिशत तक का ज्यादा बोझ

सोने के इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से सबसे ज्यादा मार उन मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रही है, जिनके घरों में अगले कुछ महीनों में शादियां हैं. अगर एक औसत भारतीय परिवार शादी में 5 तोला 50 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदता था, तो मेकिंग चार्ज और 3 प्रतिशत GST जोड़कर पहले का बजट जहां सीमित रहता था, वहीं अब केवल 50 ग्राम सोने के लिए लगभग 7.50 से 8 लाख रुपये तक का खर्च बैठ रहा है. वहीं चांदी के बर्तन और पायजेब खरीदने में भी जेब पर भारी दबाव पड़ रहा है.

आम आदमी की पहुंच से क्यों बाहर हो रहा सोना

सोने के बढ़ते दामों की वजह से यह धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है. इसके पीछे की वजह अमेरिका ईरान युद्ध से लेकर डॉलर में लगातार गिरावट का आना है, जिसकी वजह से निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए सोने पर लगा रहे हैं. यही वजह है कि सीधे रूप में सोने के बढ़ते जा रहे हैं.