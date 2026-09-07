Gold Silver Price: हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, जानें आज क्या हैं सोना-चांदी के भाव

पिछले एक हफ्ते से सोने और चांदी के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. इसका प्रभाव आज भी देखने को मिला है. अगर आप सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज मौके का फायदा उठा सकते हैं...

अगर आप भी सोने या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है. इसकी वजह हफ्ते के पहले ही दिन सोने और चांदी के दामों में गिरावट आना है. हालांकि कीमतों में हलचल जारी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मल्टी कोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. इसी के बाद आज सोना 4700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 8400 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. आइए जानते हैं आज क्या हैं सोने चांदी के भाव...

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर स्थानीय सर्राफा बाजारों तक सोने चांदी की कीमती में बड़ी नरमी देखने को मिली है, पिछले सात दिनों में ही सोना लगभग 4,700 प्रति 10 ग्राम टूट चुका है, जबकि चांदी के दाम में प्रति किलो करीब 8400 रुपये की सीधी कटौती देखी गई है. वहीं अगर इस गिरावट को ऑल-टाइम हाई के नजरिए से देखें, तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं. अपने शिखर से सोना करीब 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ चुका है, वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 1.82 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है. आज 24 कैरेट सोने की ट्रेडिंग 1,52,800 से 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में देखी जा रही है, जबकि चांदी 2,35,000 से 2,37,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है.

दिल्ली में सबसे सस्ता, चेन्नई में सबसे महंगा

देशभर के बाजारों में सोने चांदी की कीमतों का अंतर हमेशा से स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत पर निर्भर करता है. दिल्ली-एनसीआर में 24 कैरेट सोना करीब 1,52,800 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,40,067 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. वहीं दक्षिण भारत (चेन्नई) चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और मांग के चलते आज सोने-चांदी के दाम देश में सबसे ऊपरी स्तर पर दर्ज किये गये हैं. वहीं मुंबई मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भाव दिल्ली के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ स्थिर बने हुए हैं.

क्या अभी खरीदें या थोड़ा और रुकें

मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार में यह गिरावट मुनाफावसूली और डॉलर इंडेक्स में मजबूती का नतीजा है. अगर आपकी प्लानिंग अगले 2 से 3 महीनों में ज्वेलरी खरीदने की है, तो एकमुश्त खरीदारी के बजाय 'किस्तों में खरीदारी' की रणनीति अपना सकते हैं. बाजार में अभी हल्की अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए हर गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा सोना या चांदी खरीदना सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है.