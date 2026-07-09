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Gold-Silver Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सस्ते हुए सोना-चांदी, जानें आज का भाव

Gold-Silver Price Today 9 July 2026: वैश्विक बाजारों में जारी उठापटक और मिडिल ईस्ट में फिर से पैदा हुए तनाव के बीच घरेलू स्तर पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम काफी नीचे आ गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 09, 2026, 09:42 AM IST

Gold-Silver Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सस्ते हुए सोना-चांदी, जानें आज का भाव

सोना-चांदी के दाम गिरे (AI Image)

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  • 24 कैरेट सोने की कीमत 1.18% की गिरावट के साथ 1,43,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आई
  • 22 कैरेट सोना 1,574 रुपये सस्ता होकर 1,31,803 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है
  • वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, यह $4804.70 प्रति औंस पर स्थिर
  • भारतीय बाजार में चांदी 3.35% टूटकर 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है

भारतीय सर्राफा बाजार में निवेश करने वालों और आम उपभोक्ताओं के लिए आज (9 जुलाई 2026) का दिन राहत लेकर आया है. घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और यह $4804.70 प्रति औंस पर स्थिर बना हुआ है.

वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनावों का फिलहाल अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर भारतीय बाजारों में मुनाफावसूली और अन्य आर्थिक कारकों के चलते कीमतें नीचे आई हैं. भारतीय बाजारों में आज शुद्धता के विभिन्न पैमानों पर सोने के दाम कल के मुकाबले काफी कम हुए हैं. 

घरेलू बाजार में सोने के आज के भाव

आज देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. कल के बंद भाव (1,45,600 रुपये) की तुलना में इसमें 1.18% की गिरावट दर्ज की गई है. आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,31,803 रुपये प्रति 10 ग्राम तय की गई है.

कल यह 1,33,377 रुपये पर था, यानी आज इसमें सीधे 1,574 रुपये प्रति 10 ग्राम (लगभग 157 रुपये प्रति ग्राम) की कमी आई है. कम बजट वाली ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,07,917.5 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल के भाव (1,09,206.13 रुपये) से 1,288 रुपये कम है.

प्रमुख भारतीय शहरों में सोने की दरें 

देश के अलग-अलग महानगरों और बड़े शहरों में टैक्स और स्थानीय बाजार की मांग के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है- 

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली 1,43,650 रुपये 1,31,680 रुपये
मुंबई 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
कोलकाता 1,44,090 रुपये 1,32,000 रुपये
चेन्नई 1,44,450 रुपये 1,32,350 रुपये
बेंगलुरु 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
हैदराबाद 1,44,150 रुपये 1,32,000 रुपये
अहमदाबाद 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये

 

चांदी की कीमतों में भारी गिरावट 

सोने के साथ-साथ चांदी के खरीदारों के लिए भी आज अच्छा मौका है. वैश्विक बाजार में भले ही चांदी आज 0.26% की मामूली बढ़त के साथ 58.69 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार कर रही है, लेकिन भारतीय सर्राफा बाजार में इसमें भारी गिरावट आई है. घरेलू बाजार में चांदी कल के मुकाबले 3.35% टूटकर 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. इससे पहले मिडिल ईस्ट के संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण चांदी अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसमें तेज उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.

गिरावट का अमेरिकी और वैश्विक बाजारों से कनेक्शन

इस गिरावट के पीछे वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक समीकरण काम कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता टूटने और मिडिल ईस्ट में तनाव दोबारा गहराने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5% से अधिक का उछाल आया है, जिससे क्रूड ऑयल 78 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है.

तेल महंगा होने से दुनिया भर के बाजारों में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेड रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में लगाने लगते हैं. बॉन्ड यील्ड बढ़ने की इसी संभावना के चलते कीमती धातुओं की मांग प्रभावित हुई है, जिससे आज घरेलू बाजारों में कीमतें नीचे गिरी हैं.

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