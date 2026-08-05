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Gold Rate Today, 5 August: सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लेटेस्ट रेट

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Gold Rate Today, 5 August: सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today 5 August 2026: अगर आप भी आज ज्वेलरी या सोने के सिक्के खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले सोने और चांदी के ताजा भाव जान लेना बेहद जरूरी है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 05, 2026, 09:36 AM IST

Gold Rate Today, 5 August: सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लेटेस्ट रेट

सोना-चांदी के आज के रेट (AI Image)

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Gold Rate Today 5 August 2026: महंगाई के इस दौर में जेब पर बोझ तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहां बिना सोने-चांदी के त्योहारों की रंगत और शादियों की रौनक अधूरी मानी जाती है. चाहे बजट थोड़ा ढीला ही क्यों न हो जाए, खास मौकों पर लोग ज्वेलरी की खरीदारी करते ही हैं.

ऐसे में हर कोई यही उम्मीद लगाता है कि बाजार में सोने और चांदी के दाम थोड़े नीचे आ जाएं ताकि खरीदारी आसान हो सके. आपको बताते हैं कि आज यानी बुधवार (5 अगस्त 2026) को सर्राफा बाजार से आपके लिए राहत भरी खबर आई है या जेब पर झटका लगने वाला है.

सोने के आज के भाव क्या हैं?

अगर हम 24 कैरेट सोने की बात करें, तो कल (मंगलवार) इसका भाव ₹1,44,000 प्रति 10 ग्राम था, जो आज मामूली गिरावट के साथ ₹1,43,990 पर आ गया है यानी सीधे तौर पर ₹10 की नाममात्र राहत मिली है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना कल ₹1,32,000 पर था, जो आज ₹1,31,990 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है.

अगर आप 18 कैरेट सोने के गहने पसंद करते हैं, तो इसका रेट कल के ₹1,08,000 से घटकर आज ₹1,07,990 प्रति 10 ग्राम हो गया है. कुल मिलाकर सोने के भाव में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, रेट लगभग कल के स्तर पर ही स्थिर बने हुए हैं.

चांदी का क्या है मिजाज?

सोने के मुकाबले चांदी के खरीदारों के लिए खबर थोड़ी सुकून देने वाली है. पिछले कुछ दिनों से चांदी की चाल में एक स्थिरता देखने को मिल रही है. आज भी चांदी का भाव ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम पर टिका हुआ है. लगातार रेट स्थिर रहने से उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो चांदी के सिक्के, बर्तन या ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं.

देश के बड़े शहरों में सोने के लेटेस्ट रेट

अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत की वजह से सोने की कीमतों में थोड़ा-बहुत फर्क देखने को मिलता है. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के ताजा भाव इस प्रकार हैं-

  • दिल्ली- राजधानी में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,43,990 और 22 कैरेट सोना ₹1,31,990 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है.
  • मुंबई- आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,43,840 और 22 कैरेट का भाव ₹1,31,850 प्रति 10 ग्राम चल रहा है.
  • चेन्नई- दक्षिण भारत के इस प्रमुख बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,150 और 22 कैरेट की कीमत ₹1,32,140 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.
  • कोलकाता- यहां के बाजार में 24 कैरेट सोना ₹1,43,890 और 22 कैरेट सोना ₹1,31,900 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर मिल रहा है.

खरीदारी करने जा रहे हैं? इन बातों को बिल्कुल न भूलें

अपनी मेहनत की कमाई से सोना या चांदी खरीदते समय थोड़ी सी सतर्कता आपको किसी भी नुकसान या धोखाधड़ी से बचा सकती है. हमेशा वही सोना खरीदें जिस पर BIS हॉलमार्क लगा हो. इसके साथ ही 6 अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) कोड की जांच जरूर करें.

जितने कैरेट का सोना आप ले रहे हैं (जैसे 22K या 18K), उसकी शुद्धता ज्वेलर्स से जरूर प्रमाणित करवाएं. बिना GST वाले बिल के खरीदारी न करें. इसके अलावा, गहनों पर लगने वाले मेकिंग चार्ज और किसी भी तरह के छिपे हुए खर्च के बारे में पहले ही साफ-साफ बात कर लें.

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