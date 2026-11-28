इस हफ्ते सोने की कीमत में 2,406 रुपये यानी 1.94% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, चांदी भी 1,772 रुपये यानी 1.16% महंगी हो गई. जानें आने वाले दिनों में दोनों धातुओं की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स के क्या हैं अनुमान...

Gold Silver Price: एक साल से ज्यादा समय के लो लेवल पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है. पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दबाव झेल रही दोनों कीमती धातुओं ने इस हफ्ते घरेलू बाजार में वापसी की है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बावजूद सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी और निचले स्तरों पर निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से कीमतों को सहारा मिला.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, इस सप्ताह सोने की कीमत में 2,406 रुपये यानी 1.94% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, चांदी भी 1,772 रुपये यानी 1.16% महंगी हो गई. दोनों धातुओं में तेजी का यह सिलसिला एक जैसा नहीं रहा. सप्ताह के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिरी कारोबारी दिनों में खरीदारी बढ़ने से बाजार में रिकवरी मजबूत हुई.

हफ्तेभर में कितना महंगा हुआ सोना?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 999 प्योरिटी वाले सोने का भाव पिछले हफ्ते के आखिर में 1,23,893 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस हफ्ते शुक्रवार तक इसकी कीमत बढ़कर 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. एक सप्ताह के अंदर ही सोने की कीमत में 2,406 रुपये का उछाल आया.

पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी. इस गिरावट के बाद जब भाव लो लेवल पर पहुंचे तो निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी. इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा और सप्ताह के आखिर तक इसमें अच्छी रिकवरी दर्ज की गई.

चांदी की कीमतों में भी लौटी तेजी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला. IBJA के आंकड़ों के अनुसार, 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव पिछले हफ्ते के आखिर में 1,52,528 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो शुक्रवार को बढ़कर 1,54,300 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया. इस तरह एक सप्ताह में चांदी 1,772 रुपये यानी 1.16% महंगी हुई. चांदी के कारोबार में इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव रहा. बाद में निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिला. इसके अलावा छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहने का भी मार्केट पर असर देखने को मिला.

MCX पर सोने से ज्यादा चांदी में उछाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 27 नवंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली. दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.12 फीसदी की बढ़त के साथ 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी में ज्यादा तेजी दर्ज की गई. इसका भाव 4.80 फीसदी यानी 7,000 रुपये उछलकर 1,52,843 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इस तरह आखिरी कारोबारी दिन चांदी की तेजी सोने के मुकाबले काफी ज्यादा रही.

क्या सोने-चांदी की तेजी आगे भी जारी रहेगी?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल सोने और चांदी में आई तेजी को पूरी तरह सुरक्षित निवेश की मांग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. यह रिकवरी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में सुधार और निचले स्तरों पर खरीदारी का नतीजा है. मौजूदा तेजी के बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. अगर ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की धारणा बदलती है या अमेरिकी फेडरल रिजर्व उम्मीद से ज्यादा सख्त रुख अपनाता है, तो सोने और चांदी की कीमतों पर दोबारा दबाव आ सकता है. फिलहाल बाजार की नजर 8-9 दिसंबर को होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर है. बाजार में करीब 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है.



(IANS इनपुट्स के साथ)