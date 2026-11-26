Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में निवेश करने वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. 2026 में कीमती धातुओं की कीमतों में जो गिरावट शुरू हुई है, उसके 2027 की पहली छमाही में जारी रहने की आशंका है.

Gold Price Forecast: 2027 में सोने की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. (ANI File Photo)

Gold Silver Price Today: क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय है या अभी और इंतजार करना सही रहेगा? सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए क्या आप भी इस उलझन में हैं? आइये जानते हैं एक्सपर्ट ने आखिर इसे लेकर क्या अनुमान लगाया है. सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है.

साल 2026 में कीमती धातुओं की कीमतों में जो गिरावट शुरू हुई है, उसके 2027 की पहली छमाही में भी जारी रहने की आशंका है. बाजार के जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंकों और बड़े संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से सोने-चांदी को लंबे समय में सहारा मिलता रहेगा.

क्या है विशेषज्ञों की राय?

न्यूज एजेंसी IANS ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियां आने वाले समय में सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं. अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है या लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है, तो सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है. इससे अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हो सकता है.

सोने को फिर मिलेगी मजबूती

ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा के कमोडिटी प्रमुख और सीआरएम एनएस रामास्वामी ने बताया कि 2027 के मध्य तक ब्याज दरों में कटौती की संभावना सोने की कीमतों को दोबारा मजबूती दे सकती है. इसके अलावा, अगर बॉन्ड यील्ड में नरमी आती है तो सोने की कीमतों में रिकवरी देखने को मिल सकती है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक, ईटीएफ, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं. इनकी खरीदारी से बाजार को लंबे समय तक समर्थन मिल सकता है, हालांकि इससे छोटी अवधि में होने वाली गिरावट को पूरी तरह रोकना मुश्किल है.

2027 में कितना महंगा हो सकता है सोना?

रामास्वामी के अनुमान के मुताबिक, 2027 में सोने की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. उनके अनुमान के अनुसार, पहली तिमाही में सोना 3,400 से 3,700 डॉलर प्रति औंस के बीच रह सकता है. दूसरी तिमाही में इसकी कीमत 3,600 से 4,000 डॉलर तक पहुंच सकती है. वहीं, तीसरी तिमाही में सोने का भाव 4,200 से 4,800 डॉलर और चौथी तिमाही में 4,900 से 5,200 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है.

चांदी की कीमतों में भी आएगा उतार-चढ़ाव

चांदी को लेकर भी विशेषज्ञों ने अपना अनुमान साझा किया है. रामास्वामी के मुताबिक, 2027 की पहली छमाही में चांदी 48 से 55 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रह सकती है. वहीं, साल के अंत तक इसकी कीमत 65 से 75 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है.

पीएल कैपिटल के कमोडिटीज प्रमुख आशीष राजोदिया का मानना है कि 2027 में सोना और चांदी बाजार में बड़ी गिरावट के बाद प्रवेश करेंगे. उनके अनुसार, MCX पर सोने का भाव करीब 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है.

फिर कब 1.5 लाख पार करेगा सोना?

उन्होंने बताया कि हालिया बिकवाली के पीछे फ्यूचर्स फंड्स की गतिविधियां और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाएं प्रमुख वजह रही हैं. हालांकि, कीमतें गिरने के बाद फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीदने वाले निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है. राजोदिया के अनुमान के मुताबिक, अगले छह महीनों में सोने की कीमत 1.12 लाख से 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है. अगले 12 महीनों में यह बढ़कर 1.20 लाख से 1.50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

चांदी की कीमतों में कब तक आएगी तेजी?

चांदी में इससे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अगले छह महीनों में इसकी कीमत 1.25 लाख से 1.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और 12 महीनों में 1.40 लाख से 1.90 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर, 2027 में सोने और चांदी की कीमतों पर अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और बड़े निवेशकों की खरीदारी का असर देखने को मिल सकता है.



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