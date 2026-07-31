FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Zero FIR क्या है? जिसके तहत PM मोदी को गालियां देने वाली रूचिका सिंह पर हुआ एक्शन, जानें शिकायत दर्ज कराने के नियम

Zero FIR क्या है? जिसके तहत PM मोदी को गालियां देने वाली रूचिका सिंह पर हुआ एक्शन, जानें शिकायत दर्ज कराने के नियम

छत्तीसगढ़ के विकास का ब्लूप्रिंट लेकर PM मोदी से मिले CM विष्णुदेव साय, तीन बड़े प्रोजेक्ट्स पर मांगा साथ

छत्तीसगढ़ के विकास का ब्लूप्रिंट लेकर PM मोदी से मिले CM विष्णुदेव साय, तीन बड़े प्रोजेक्ट्स पर मांगा साथ

CM मोदन यादव की लीडरशिप में डिजिटल एडमिशन में MP ने बनाया कीर्तिमान, E-Pravesh से 4.89 लाख स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दाखिला

CM मोदन यादव की लीडरशिप में डिजिटल एडमिशन में MP ने बनाया कीर्तिमान, E-Pravesh से 4.89 लाख स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दाखिला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई... सब जगह गिरी सोने-चांदी की कीमत, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड?

घरेलू बाजार MCX पर सोने की कीमत गिरकर करीब 1,43,871 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले सोना MCX पर 1,44,840 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 31, 2026, 12:06 PM IST

दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई... सब जगह गिरी सोने-चांदी की कीमत, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड?

इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 0.67 प्रतिशत की गिरावट (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • घरेलू बाजार MCX में सोने की कीमत 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची
  • Comex में गोल्ड रेट में 0.67 प्रतिशत की गिरावट
  • चांदी के दाम 1079 रुपये तक गिरे
  • 30 जुलाई को चांदी में 1,487 रुपये की गिरावट देखी गई थी

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद घरेलू बाजार (Bullion Market) से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक सोने-चांदी के दाम (Gold-Silver Price) में बदलाव देखे गए हैं. जहां 30 जुलाई को सोने के रेट में मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी, तो वहीं शुक्रवार यानी 31 जुलाई को गोल्ड रेट में गिरावट आई है. चांदी की बात करें तो कल सिल्वर के रेट में 1,487 रुपये की गिरावट आई थी और आज फिर से चांदी टूटी है. 

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं दाम?

इंटरनेशनल मार्केट Comex में सुबह 9 बजे तक सोने के दाम में 0.67 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और गोल्ड रेट 4132.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी के दाम 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ दाम 58.620 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए.

MCX पर क्या हैं सोना-चांदी के दाम?

घरेलू बाजार MCX पर भी सोने के दाम में गिरावट देखी गई है. यहां सोने की कीमत गिरकर करीब 1,43,871 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले सोना MCX पर 1,44,840 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. सिल्वर के रेट में भी MCX पर 0.49 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. कल के मुकाबले आज चांदी के दाम 1,079 रुपये गिर गए. कल चांदी 2,19,967 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी और सुबह यह 2,18,888 पर आ गई. 

आपके शहर में क्या है 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने और चांदी के दाम?

दिल्ली

  • 24 कैरेट- 1,43,370 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,31,423 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

जयपुर

  • 24 कैरेट- 1,44,750 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,700 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

लखनऊ

  • 24 कैरेट- 1,44,750 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,700 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

मुंबई

  • 24 कैरेट- 1,43,620 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,31,652 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,19,180 प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद

  • 24 कैरेट- 1,44,650 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,600 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु 

  • 24 कैरेट- 1,43,720 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,31,753 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,19,350 प्रति किलोग्राम

चेन्नई

  • 24 कैरेट- 1,44,040 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,037 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,19,820 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद

  • 24 कैरेट- 1,44,600 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,550
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

कोलकाता

  • 24 कैरेट-1,44,600 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,550 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

केरल

  • 24 कैरेट- 1,44,460 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट- 1,32,550 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

 

यह भी पढ़ें:- 8.25 परसेंट का ब्याज, आपके PF अकाउंट में आया क्या? नहीं मिला तो ऐसे चेक करें EPFO ने कितना पैसा भेजा

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement