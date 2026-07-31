दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई... सब जगह गिरी सोने-चांदी की कीमत, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड?

घरेलू बाजार MCX पर सोने की कीमत गिरकर करीब 1,43,871 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले सोना MCX पर 1,44,840 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

घरेलू बाजार MCX में सोने की कीमत 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची

Comex में गोल्ड रेट में 0.67 प्रतिशत की गिरावट

चांदी के दाम 1079 रुपये तक गिरे

30 जुलाई को चांदी में 1,487 रुपये की गिरावट देखी गई थी

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद घरेलू बाजार (Bullion Market) से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक सोने-चांदी के दाम (Gold-Silver Price) में बदलाव देखे गए हैं. जहां 30 जुलाई को सोने के रेट में मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी, तो वहीं शुक्रवार यानी 31 जुलाई को गोल्ड रेट में गिरावट आई है. चांदी की बात करें तो कल सिल्वर के रेट में 1,487 रुपये की गिरावट आई थी और आज फिर से चांदी टूटी है.

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं दाम?

इंटरनेशनल मार्केट Comex में सुबह 9 बजे तक सोने के दाम में 0.67 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और गोल्ड रेट 4132.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी के दाम 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ दाम 58.620 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए.

MCX पर क्या हैं सोना-चांदी के दाम?

घरेलू बाजार MCX पर भी सोने के दाम में गिरावट देखी गई है. यहां सोने की कीमत गिरकर करीब 1,43,871 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले सोना MCX पर 1,44,840 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. सिल्वर के रेट में भी MCX पर 0.49 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. कल के मुकाबले आज चांदी के दाम 1,079 रुपये गिर गए. कल चांदी 2,19,967 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी और सुबह यह 2,18,888 पर आ गई.

आपके शहर में क्या है 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने और चांदी के दाम?

दिल्ली

24 कैरेट- 1,43,370 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,31,423 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

जयपुर

24 कैरेट- 1,44,750 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,700 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

लखनऊ

24 कैरेट- 1,44,750 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,700 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

मुंबई

24 कैरेट- 1,43,620 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,31,652 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,19,180 प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद

24 कैरेट- 1,44,650 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,600 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु

24 कैरेट- 1,43,720 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,31,753 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,19,350 प्रति किलोग्राम

चेन्नई

24 कैरेट- 1,44,040 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,037 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,19,820 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद

24 कैरेट- 1,44,600 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,550

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

कोलकाता

24 कैरेट-1,44,600 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,550 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

केरल

24 कैरेट- 1,44,460 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट- 1,32,550 प्रति 10 ग्राम

चांदी- 2,18,800 प्रति किलोग्राम

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