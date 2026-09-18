Gold Silver Price: सोने की चमक हुई कम, चांदी के दामों में दर्ज की गई बढ़ोतरी, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का भाव

क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम और डॉलर की मजबूती के बीच निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार की तरफ है. ऐसे में पिछले कुछ दिनों लगातार सोने चांदी के भाव घट बढ़ रहे हैं.

हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी सोने की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है. हालांकि चांदी की चमक जरूर बढ़ गई है. इसकी वजह फेड के ब्याज दरों में पॉइंट 25 बेस की बढ़ोतरी और मार्केट में चल रही उठा पटक को माना जाता है. वहीं देश त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोग सोने और चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदार इस बात को लेकर असमंजस में है कि सोने और चांदी के दामों अभी और गिरावट होगी या फिर यह बढ़ोतरी की तरफ जाएगा. आइए जानते हैं आज कॉमेक्स से लेकर एमसीएक्स और सर्राफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर का भाव...

सोने में गिरावट, चांदी की बढ़ी चमक

आज हफ्ते का कामकाजी आखिरी दिन शुक्रवार है. ऐसे में शुरुआती कारोबार में स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,350 डॉलर प्रति औंस से थोड़ा नीचे बनी हुई है. वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.28 की गिरावट दर्ज की गई. यह 4,387 डॉलर प्रति औंस से थोड़ा ऊपर रहा. इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का प्रभाव भी सोने चांदी पर देखने को मिला है.

घरेलू बाजार एमसीएक्स का हाल

घरेलू बाजार एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोने में मामूली 0.11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सोने की कीमतें 1,52,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं चांदी में भी 0.34 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके बाद चांदी का 2,39,008 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. वहीं गुरुवार को घरेलू हाजिर सोना 1,51,165 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,29,230 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

सोने और चांदी में गिरावट की ये भी एक वजह

पिछले 3 से 4 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके दाम 108 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गये हैं. वहीं रुपये के मुकाबले डॉलर में भी मजबूती दर्ज की गई है. ऐसे में एक्सपर्ट्स की मानें तो जब भी क्रूड ऑयल, डॉलर या शेयर बाजार में ग्रीन सिग्नल मिलता है तो निवेशक सोने चांदी को छोड़कर निकल जाते हैं. ज्यादा मुनाफा निकालने के लिए डॉलर और शेयर बाजार की तरफ निकल जाते हैं. ऐसे में सोने और चांदी के दाम नीचे आ जाते हैं. वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने के भाव कम होने या बढ़ने की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि डॉलर, ट्रेजरी यील्ड और भविष्य में फेड की नीति के बारे में बाजार की अपेक्षाएं कैसे विकसित होती हैं. इनका गोल्ड पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.

सर्राफा बाजार में गोल्ड सिल्वर के भाव

वहीं मनी कंट्रोल के अनुसार, आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट का सोने 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं. 18 कैरेट सोने का भाव 1,14,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी का भाव 2,32,540 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है.