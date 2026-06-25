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Gold Silver Price:सोने-चांदी के दामों में तीसरे दिन दर्ज की गई गिरावट, जानिए क्यों लगातार कम हो रहे इनके दाम, पीछे हैं ये 5 वजह

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Gold Silver Price:सोने-चांदी के दामों में तीसरे दिन दर्ज की गई गिरावट, जानिए क्यों लगातार कम हो रहे इनके दाम, पीछे हैं ये 5 वजह

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के समझौते के बाद से ही सोने-चांदी के दामों में गिरावट लगातार जारी है. इसके पीछे कई और भी वजह हैं, जिनके पूर्वानुमान बदलने का प्रभाव इनके भाव पर पड़ रहा है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 25, 2026, 11:45 AM IST

Gold Silver Price:सोने-चांदी के दामों में तीसरे दिन दर्ज की गई गिरावट, जानिए क्यों लगातार कम हो रहे इनके दाम, पीछे हैं ये 5 वजह

Gold Silver Price Falls

(Credit Image Social Media)

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.एमसीएक्स पर गोडल-सिल्वर के भाव में लगातार गिरावट 
.सोने-चांदी के दामों की तेजी पर लगा बड़ा ब्रेक
.क्या हैं सोने-चांदी के भाव लगातार गिरने के कारण
.पिछले छह महीनों में बड़ी गिरावट की गई दर्ज

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के शांति समझौते के बाद, जहां एक तरफ शेयर मार्केट में उछाल आया है, तो वहीं सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को ​मिल रही है. आज तीसरा दनि है, जब सोने और चांदी के दाम फिसल गये हैं. एमसीएक्स पर आज गोल्ड 1478 रुपये गिरकर 140700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी के दामों में 11298 रुपये की गिरावट दर्ज की गई ह. आइए जानते हैं आज कितने चल रहे हैं सोने और चांदी के दाम. इसके साथ ही इनमें लगातार गिरावट की क्या हैं 5 वजह... 

एमसीएक्स पर गोल्ड-सिल्वर के दाम

एमसीएक्स गोल्ड-सिल्वर के दाम देखें तो कल चांदी का भाव 2,10,737 रुपये पर बंद हुआ था. आज सुबह इसकी शुरुआत 11293 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ हुई है. वहीं सोने की बात करें तो पिछले तीन दिनों में सोने का भाव 7482 रुपये प्रति 10 गिरा है. चांदी के दाम पिछले 3 दिनों में 21728 रुपये गिरे हैं.

सोने-चांदी के दामों की तेजी पर लगा बड़ा ब्रेक

एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव देखें तो पिछले तीन साल में इनके भाव में तेजी चली आ रही है. इसकी वजह अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर में तेजी से बढ़ती मजबूती हो सकती है, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है, जिसके बाद सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गई है. वहीं बुधवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दामों में 3.8 प्रतिशत कटौती देखने को मिली है, जिसके बाद इसके दाम 3,960 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गये हैं. वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है. 

ये हैं सोने-चांदी के भाव नीचे गिरने के 5 कारण

सोने और चांदी के भाव न सिर्फ भारतीय बाजार, बल्कि ये दुनिया भर की आर्थिक स्थिति, दबाव, अमेरिका की डॉलर से लेकर वैश्विक बाजार से प्रभावित होता है. यही वजह है कि निवेश शेयर बाजार के डाउन होने के बीच सोने चांदी में निवेश कर अपने पैसे को सुरक्षित करते हैं, लेकिन इस मार्केट के उठते ही सोने चांदी से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाते हैं. 

डॉलर की मजबूत का भी बड़ता बड़ा प्रभाव

अमेरिकी डॉलर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सोने की कीमतों को प्रभावित करती है. वहीं अमेरिका और ईरान युद्ध रुकने से शेयर बाजार में बढ़ोतरी आई है. ऐसे में निवेशकों ने सोने चांदी से निवेश निकालकर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया है. निवेश यहां से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. वहीं सोने और चांदी के भाव लगातार नीचे की तरफ रुख कर रहे हैं. 

मुद्रास्फीति पर फोकस

फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श के मुद्रास्फीति पर फोकस ने केंद्रीय बैंक के और भी ज्यादा कड़े रुख अपनाने की संभावनाओं को मजबूत कर दिया है. इससे डॉलकर को बढ़ावा मिल है, जो सोने की कीमतों में रुकावट की वजह बन सकता हे. इसके साथ ही कई मुख्य बैंकों ने सोने की कीमतों को लेकर अपने पूर्वानुमान घटा दिए हैं. इसमें गोल्डमैन सैक्स ने अपने पूर्वानुमान से 500 डॉलर कम कर दिये हैं तो वहीं साल के अंत तक सोने के 4900 डॉलर प्रति औंस रहने की उम्मीद जा​हिर की है. 

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