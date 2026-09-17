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Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

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Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

आज मार्केट खुलने के साथ ही सोने-चांदी के दाम धड़ाम से गिर गये. पिछले कई दिनों के मुकाबले सोने और चांदी के दामों में Comex से लेकर बुलियन मार्केट एमसीएक्स पर भी ​भारी गिरावट देखने को मिली है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 17, 2026, 11:59 AM IST

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

Credit Image-Social Media

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अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में 2023 के बाद 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के झटके से सोने-चांदी के दाम मुंह के बल गिर गये हैं. पिछले कई दिनों से सोने चांदी के भाव में चल रही उठापटक के बीच आज यानी 17 सितंबर को आई गिरावट सबसे ज्यादा है. इंटरनेशनल मार्केट Comex और घरेलू बाजार एमसीएक्स दोनों पर सोने चांदी के दामों में भारी गिरवट दर्ज की गई है. आइए जानते हैं आज क्या है सोने चांदी का रेट...

इंटरनेशनल मार्केट में  क्या है सोने-चांदी का हाल

आज इंटरनेशनल मार्केट Comex  पर सोने और चांदी दोनों के ही दामों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है. इसके आंकड़ों के अनुसार, सोना 1.47 प्रतिशत गिरकर 4322.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. वहीं चांदी में 1.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है,​ जिसके बाद चांदी की कीमत 63.820 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी हैं. 

MCX पर भी सोने चांदी की चमक हुई कम

बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार एमसीएक्स पर भी आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. एमसीएक्स (MCX) पर सोना 1533 रुपये गिरकर करीब 1,50,937 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. वहीं चांदी के दामों में करीब 2386 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद चांदी का भाव 2,32,400 लाख रुपये प्रति किलोग्राम ट्रेड कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,948 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. जबकि 18 कैरेट गोल्ड 1,13,685 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 

क्या ये फेडरल रिजर्व के फैसले का है असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. इसे अब 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर पूरे 4 प्रतिशत कर दिया गया है. 16 सितंबर की FOMC बैठक में लिया गया. ये फैसला महंगाई के लगातार ऊंचे बने रहने के बीच आया है. इसी के प्रभाव से वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है. खासकर निवेशकों ने सोने चांदी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जल्द ही एक और बैठक हो सकती है. यह अगली बैठक अक्टूबर माह के आखिर में होगी. इस बैठक में ब्याज दरों पर चर्चा होगी. हालांकि इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा. इसकी वजह बैठक के एक हफ्ते बाद यानी नवंबर में अमेरिका में मिडटर्म चुनाव होने हैं. 

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