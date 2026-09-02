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सोने के दाम में भारी गिरावट, हुआ 8,900 रु सस्ता, चांदी भी 13,000 रु तक टूटी

Gold Silver Rate Today: अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक स्तर पर भारी बिकवाली के कारण सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 02, 2026, 10:17 AM IST

सोने के दाम में भारी गिरावट, हुआ 8,900 रु सस्ता, चांदी भी 13,000 रु तक टूटी

सोने के दाम में बड़ी गिरावट (AI Image)

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Gold Price Today: ग्लोबल मार्केट में बिकवाली और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. कच्चे तेल के दाम चढ़ने से महंगाई की चिंता बढ़ गई है, जिससे निवेशकों का रुझान बदल रहा है और इसका सीधा असर सर्राफा बाजार पर पड़ा है.

दिल्ली के सर्राफा बाजार में पिछले 5 दिनों के भीतर सोने के दाम 8,900 रुपये (5.30%) तक गिर चुके हैं. इस भारी गिरावट के बाद दिल्ली में 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) सोने का भाव टूटकर 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

25 अगस्त के बाद से लगातार गिर रहे हैं दाम

25 अगस्त को सोने की कीमतों में आखिरी बार उछाल देखा गया था, जब भाव 2,700 रुपये बढ़कर 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था. लेकिन इसके बाद 26 अगस्त से कीमतों में लगातार गिरावट शुरू हो गई-

  • 26 अगस्त: 600 रुपये की गिरावट के साथ भाव 1,66,500 रुपये हुआ.
  • 27 अगस्त: 800 रुपये टूटकर सोना 1,65,700 रुपये पर पहुंचा.
  • 28 अगस्त: एक ही दिन में 3,300 रुपये की बड़ी गिरावट आई और भाव 1,62,400 रुपये पर आ गया.
  • 31 अगस्त: 1,500 रुपये की कमी के साथ भाव 1,60,900 रुपये दर्ज हुआ.
  • 1 सितंबर: 2,700 रुपये की और गिरावट के साथ सोना 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.

चांदी भी 13,000 रुपये तक सस्ती हुई 

सोने के साथ-साथ चांदी के खरीदारों के लिए भी यह राहत की खबर है. 24 अगस्त को चांदी अपने 4 महीने के रिकॉर्ड स्तर 2,53,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी. हालांकि, उसके बाद से 1 सितंबर तक इसमें 13,000 रुपये की भारी गिरावट आ चुकी है. 1 सितंबर को चांदी का भाव 5,000 रुपये टूटकर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

क्यों आ रही है सोने-चांदी में गिरावट?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है. इससे दुनिया भर में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और बड़े निवेशकों ने सर्राफा बाजार से अपना पैसा निकालकर बिकवाली शुरू कर दी है, जिससे सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ रही है. 

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