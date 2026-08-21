Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में तीसरे दिन भी आया भारी उछाल, क्यों बढ़ते जा रहे हैं सोने चांदी के दाम?

मिडिल ईस्ट में भारी युद्ध शुरू होने के साथ ही सोने चांदी के दामों में तेजी शुरू हो गई है. इसके पीछे ग्लोबल मार्केट में हलचल के बाद डॉलर का कमजोर पड़ना है.

ग्लोबल मार्केट की हलचल और कमजोर होते डॉलर ने अचानक भारतीय सर्राफा बाजार में आग लगा दी है. पिछले तीन दिनों से सोने और चांदी के दामों में भयंकर तेजी देखने को मिली है. अगर सोने और चांदी के भाव में ऐसी ही तेजी रही तो आने वाले दिनों में सोना चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगे, जहां एक तरफ फेस्टिव सीजन को लेकर बाजारों में रौनक आनी शुरू हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सोने में 6,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी में सीधे 14,000 रुपये प्रति किलो का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है.

जानिए आपके शहर में सोने-चांदी के दाम

सोने-चांदी के दामों में पिछले तीन दिनों में भारी तेजी देखने को मिल रही है. आज भी सोने के दामों में 1210 रुपये की बढ़त हुई है. इसी के साथ 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1100 रुपये बढ़कर 1,47,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गये हैं. वहीं चांदी के भाव ने 5000 रुपये प्रति किलोग्राम की छलांग लगाई है. इसी के बाद आज चांदी के दाम 2,60,000 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को छू रही हैं. वहीं वायदा बाजार (MCX) की बात करें तो सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 2,46,229 लाख रुपये प्रति किलो और अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1,60,630 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है.

क्यों अचानक भड़की बुलियन मार्केट की आग

अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत में त्योहार आते ही डिमांड बढ़ने से रेट चढ़ते हैं, लेकिन इस बार खेल कुछ और है. असली वजह अमेरिकी और ईरान के बीच का युद्ध है. इसके प्रभाव से अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है और वहां का ट्रेजरी डिपार्टमेंट लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड को जबरन दबाने की कोशिश कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब-जब डॉलर गिरता है, तब-तब दुनिया भर के निवेशक अपनी पूंजी बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने यानी सोने और चांदी की तरफ भागते हैं. यानी सर्राफा बाजार में यह तेजी देश के भीतर की खरीदारी से ज्यादा वैश्विक आर्थिक उठापटक का नतीजा है.

क्या अभी खरीदें या थोड़ा रुकें

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस उफान के बीच हड़बड़ी में खरीदारी करने से बचना चाहिए.

सोने के लिए MCX पर असली सपोर्ट 1,58,000 से 1,56,650 रुपये के बीच है.अगर रेट में कोई मामूली गिरावट आती है और यह 1,58,500 रुपये के आसपास आता है, तभी खरीदारी की योजना बनाएं. 1,55,500 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हुए आगे 1,61,800 रुपये तक के टारगेट देखे जा सकते हैं.