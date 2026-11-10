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हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Gold Rate Hike: दिवाली बाद 46 प्रतिशत का जंप मारेगा सोना, एक्सपर्ट्स का अनुमान, दिसंबर तक कहां पहुंचेगी कीमत?

Gold Rate: घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा पिछले हफ्ते 3,682 रुपये यानी करीब तीन प्रतिशत बढ़कर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.

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Neelam

Updated : Nov 10, 2026, 09:03 AM IST

Gold Rate Hike: दिवाली बाद 46 प्रतिशत का जंप मारेगा सोना, एक्सपर्ट्स का अनुमान, दिसंबर तक कहां पहुंचेगी कीमत?

अमेरिकी श्रम बाजार में मजबूती से बढ़े सोने के दाम (Image Source: IANS)

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धनतेरस से दो दिन पहले से ही सोने के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है और अब तक गोल्ड रेट में 6 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. एक्सपर्ट्स अनुमान जता रहे हैं कि साल के अंत तक सोने में 46 प्रतिशत तक उछाल भी आ सकता है. 

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि दिसंबर महीने तक इंटरनेशनल मार्केट में सोना 6 हजार डॉलर औंस तक पहुंच सकता है, वर्तमान रेट से यह कीमत 46.34 प्रतिशत ज्यादा है. फिलहाल सोना 4,129.69 डॉलर प्रति औंस पर है. जेपी मॉर्गन के अनुसार अमेरिकी श्रम बाजार में मजबूती और ब्याज दरों पर अनिश्चचितता निकट भविष्य में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बनाए रख सकती हैं.

सोमवार (9 नवंबर, 2026) को कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच सोना 600 रुपये बढ़कर 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. हालांकि, चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. 

क्यों बढ़ रहे सोने के भाव?

  • एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एक्सपर्ट सौमिल गांधी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर में स्थिरता से घरेलू सर्राफा बाजार को समर्थन मिला, जिससे सोने की कीमतों में सुधार हुआ.
  • ब्रोकरेज फर्म लेमन के रिसर्चर गौरव गर्ग के अनुसार, पिछले दिनों इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत गिरने से दिवाली के त्योहारी मौसम में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई.
  • एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में अगले हफ्ते दबाव रहने की उम्मीद है.

नवंबर में अब तक हर दिन कितने बढ़े सोने के भाव?

Date 24 कैरेट सोने का दाम (10 ग्राम) 22 कैरेट सोने का दाम (10 ग्राम)
1 नवंबर ₹1,38,880 ₹1,27,300
2 नवंबर ₹1,39.370 ₹1,27,750
3 नवंबर ₹1,39,840 ₹1,28,000
4 नवंबर ₹1,42,800 ₹1,30,800
5 नवंबर ₹1,46,020 ₹1,33,850
6 नवंबर ₹1,43,460 ₹1,31,500
7 नवंबर ₹1,43,570 ₹1,31,800
8 नवंबर ₹1,43,570 ₹1,31,800
9 नवंबर ₹1,43,570 ₹1,31,800

सोने के भविष्य पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले हफ्ते इंवेस्टर्स की नजर चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और भारत के महंगाई आंकड़ों पर भी रहेगी. साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों और अमेरिका के रोजगार आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे. वहीं, चीन के आर्थिक आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे.

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेजीडेंट (कमोडिटी और कोइन रिसर्च) प्रणव मेर ने कहा कि अमेरिका के नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में रोजगार के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों और उपभोक्ता धारणा में सुधार के कारण शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव रहा, जिसके चलते डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बढ़े.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटी एक्सपर्ट मानव मोदी ने कहा कि इंवेस्टर्स पिछले सप्ताह की संक्षिप्त गिरावट से उबरने के बाद अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों, ट्रेजरी बॉन्ड प्रतिफल में नरमी और जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की उम्मीदों का आकलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि श्रम बाजार के मजबूत आंकड़ों से यह उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में भी सख्त मौद्रिक नीति बनाए रख सकता है या ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी कर सकता है.

चीन का सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और 24वें महीने भी यह खरीद जारी रही. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसकी वजह से महंगाई की चिंताएं कम हुईं और सोने को अतिरिक्त समर्थन मिला.
 

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