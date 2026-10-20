Gold Rate: 1.42 लाख रुपये पर गिरा सोना, एक्सपर्ट ने दिए निवेश के 10 प्लान, 2 साल में ही मिलेगा बेहतरीन रिटर्न

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वालों के लिए सही समय है. हालांकि, थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगले साल भाव साढ़े 5 हजार डॉलर तक जाने की संभावना है.

एक ही दिन में 24 कैरेट सोने का भाव डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से लुढ़क कर 1.47 लाख पर पहुंच गया है

एक्सपर्ट का अनुमान है कि यह सोने में इन्वेस्टमेंट का सही समय है

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने से गोल्ड रेट पर दबाव बना रह सकता है

फेस्टिव सीजन में गोल्ड की मांग बढ़ने से मामूली उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर कीमतें स्थिर रह सकती हैं

दशहरे के मौके पर मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को सोने के दाम में फिर से गिरावट देखी गई है. एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि यह सोना खरीदने का सही समय है. ईटीएफ, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड बार जैसी चीजों में अगर कोई अभी इन्वेस्ट करता है तो उसको 1-2 साल में अच्छा रिटर्न मिलने के चांस हैं. एक दिन पहले सोने में 400 रुपये की मजबूती देखी गई थी और यह 1.50 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. हालांकि, मंगलवार को सोना टूटकर 1,47,600 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी स्थिर है.

एक ही दिन में डेढ़ लाख से सीधे 1.47 लाख रुपये पर धड़ाम

घरेलू बाजार बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 1,42,440 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी 2,10,260 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 400 रुपये बढ़कर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थीं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दशहरा और दिवाली में सोने चांदी की मांग बढ़ने की वजह से कल यह वृद्धि देखी गई.

फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग से सोमवार को चढ़ा सोना

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ खुदरा मांग में सुधार और विदेशी बाजारों में सकारात्मक रुख के समर्थन से सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई. उन्होंने कहा कि हाजिर सोने की मांग में सुधार हुआ है. पिछले हफ्ते सोना तीन महीने से अधिक समय में पहली बार प्रीमियम पर कारोबार करता दिखा, क्योंकि कीमतों में गिरावट से आभूषणों की खरीदारी को प्रोत्साहन मिला. उनका कहना है कि भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से पहले खुदरा मांग और मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू बाजार को समर्थन मिलेगा.

ओम्निसाइंस कैपिटल के सीईओ विकास गुप्ता ने कहा कि त्योहारी और शादी-विवाह के मौसम में आमतौर पर सोने की कीमतों में तेजी आती है. हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना वैश्विक कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती है. उन्होंने कहा कि घरेलू सोने की कीमतों में त्योहारी सत्र के दौरान मामूली उछाल आने की संभावना है, लेकिन इसके बाद कीमतें स्थिर रह सकती हैं.

गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या है सही तरीका?

पार्कर प्रेशियस मेटल्स के एमडी हरेश आचार्य का कहना है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं. ईटीएफ में थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए या एमसीएक्स में जो डीम्ड कॉन्ट्रेक्ट के जरिए 1 ग्राम, 8 ग्राम और 10 ग्राम में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यह फुली डिलीवरी बैकअप है. उन्होंने कहा कि इनके अलावा 100 ग्राम गोल्ड भी डिजिटल फॉर्म या डीमैट फॉर्म में ले सकते हैं, उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं या अपने नजदीकी सुनार से कॉइन बेस पर सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं.

पब्लिक गोल्ड बुलियन चिराग शेठ ने कहा कि अगर कोई 3 या 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उन्हें इंतेजार करना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. वहीं अगर कोई 1-2 साल के रुझान से निवेश करना चाहता है, तो यह टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि हम पहले ही 15 से 20 परसेंट के लेवल देख चुके हैं. चिराग शेठ ने यह भी कहा कि सोने की कीमत नीचे गिरने की अगर बात की जाए तो 5-6 परसेंट यहां से भाव गिर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें, लेकिन अगले साल तक गोल्ड रेट साढ़े 5 हजार डॉलर के आसपास पहुंच सकता है.

सोने में निवेश को लेकर चिराग शेठ ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर सिर्फ फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं तो जरूर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कीजिए. अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सारे विकल्प हैं. जैसे डिजिटल गोल्ड है, जो छोटे-छोटे टिकट साइज में खरीदने का ऑप्शन देता है, ईजीआर आ चुके हैं ईटीएफ है, फंड ऑफ फंड हैं. चिराग शेठ ने कहा कि कुछ लोगों को घर में सोना रखना होता है या शादी ब्याह के नजरिए से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वह ज्वेलर से बार्स और कॉइंस खरीदें. उनका अनुमान है कि अगर किसी को एक, दो या तीन साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो अभी के भाव बहुत अच्छे हैं.

कंप्लीट सर्कल कैपिटल विकास पुरी का कहना है कि रियल एस्टेट, लिक्विडिटी, म्युचुअल फंड्स और एसआईपी अलग-अलग जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें गोल्ड को भी उसमें जरूरी शामिल रखना चाहिए. उनका अनुमान है कि 15 परसेंट इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करेंगे, तो 5-6 सालों में अच्छा फायदा मिलेगा.

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