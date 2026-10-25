डायमंड में अच्छे डिजाइन और बेहतर रिटर्न भी... सोना खरीदने वालों के लिए एक्सपर्ट्स की स्मार्ट टिप्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेट्रो सिटीज ही नहीं, अब मऊ, जलगांव, धुलिया और रतलाम जैसे छोटे शहरों में भी डायमंड ज्वेलरी का क्रेज बढ़ रहा है. इतने ऑर्ड्स हैं कि डिलीवरी में टाइम लग रहा है.

जेन जी में सोने की तुलना में डायमंड ज्वेलरी की बढ़ी मांग

छोटे-छोटे शहरों में भी डायमंड की तरफ बढ़ रहा लोगों का रुझान

10-15 परसेंट बढ़ा डायमंड का भाव

महिलाओं में डायमंड की लाइट ज्वेलरी का क्रेज और पुरुषों में भी डिमांड

सोने की कीमतों में इस समय गिरावट का दौर जारी है. ग्लोबल मार्केट के दबाव के चलते भाव लगातार गिर रहे हैं. हालांकि, यह ट्रेंड अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वरना मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने के रेट 2025 से बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से लोगों में हीरे की तरफ रुझान बढ़ गया, खासतौर पर जेन जी में यह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट डिजाइन और सोने की तुलना में ज्यादा रिटर्न के चलते डायमंड का क्रेज काफी बढ़ रहा है.

डायमंड में सोने से अच्छा रिटर्न

किसना डायमंड के एमडी घनश्याम ढोलकिया का कहना है कि डायमंड की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है. यंग जेनरेशन में इसकी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उन्हें नए-नए डिजाइन चाहिए. गोल्ड और डायमंड खरीदें और अगर एक साल बाद उसको बेचेंगे तो गोल्ड की तुलना में डायमंड में ज्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि गोल्ड में मेकिंग काट लेते हैं तो इस वजह से कंज्यूमर के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी डायमेंड बेस्ट है.

घनश्याम ढोलकिया ने बताया कि जो आजकल का ट्रेंड है, चाहे वर्ल्ड में देखें, इटली में, न्यूयॉर्क में कोई नया फैशन आ रहा है, तो वह डायमंड में ज्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से भी कंज्यूमर्स को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है. उनके अनुसार डायमंड में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, यूनिफॉर्म रेट और पॉलिसी की वजह से कहीं से भी डायमंड ज्वेलरी खरीदी हो, उसको कहीं भी बेच सकते हैं.

घनश्याम ढोलकिया ने कहा कि सोने की तुलना में रेंज वाइज भी डायमंड लोगों को ज्यादा एट्रेक्ट कर रहा है. पहले लोग सोचते थे कि वह उसको अफॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब छोटे-छोटे शहरों में भी डिमांड बढ़ने लगी है. उन्होंने बताया कि अब 2 और 3 टायर शहरों में भी डिमांड बढ़ने लगी है. अलग-अलग शहरों की बात करें तो छोटे-छोट टाउन में डायमंड का शोरूम खुल रहा है, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे कि वहां भी डायमंड ज्वेलरी बिक सकती है. उन्होंने बताया कि यूपी के मऊ में शोरूम खुल रह है, महाराष्ट्र के धुलिया और जलगांव में भी उनका शोरूम खुलने वाला है. रतलाम में भी खुल रहा है.

घनश्याम ढोलकिया ने कहा कि बहुत सारे कंज्यूमर के पास गोल्ड है तो वो सोचतेहैं कि क्या नई वैराइटी लें, तो वे डायमंड खरीदते हैं. 20 साल पहले यंग गर्ल्स जॉब नहीं करती थीं, तो उसके हिसाब से भी स्पैन पावर बढ़ रही है. पुरुषों के लिए भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं. साउथ में हमने देखा है कि वहां पुरुषों के लिए बड़े डायमंड के सेट बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट वैलुएबल है, संकट के समय में काम में भी आता है तो डे बाय डे उसके लिए भी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डेली यूज ज्वेलरी में ज्यादा डिमांड डायमंड ज्वेलरी की बढ़ रही है.

जेन जी और पुरुषों में डायमंड का क्रेज

किरन जेम्स के एमडी दिनेश लखानी का भी यही मानना है कि डायमंड की तरफ जेन जी का ज्यादा रुझान है, डायमंड का बोटम आउट प्राइस हो चुका है और डायमंड ऐसी चॉइस है, जिसके प्रति कंज्यूमर का रुझान बढ़ रहा है. 20 परसेंट गोल्ड ज्वेलरी के प्रति ग्रोथ रेट निकला, जबकि डायमंड के लिए 30 प्रतिशत से ज्यादा रुझान आया है. उन्होंने कहा कि जेन जी में डायमंड ज्वेलरी का रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ डायमंड या गोल्ड नहीं बेच रहे हैं. अभी लोगों को डेली कुछ नया चाहिए.

लक्ष्मी डायमंड के एमडी एंड चेयरमैन चेतन मेहता ने बताया कि जब सोने का रेट ज्यादा होता है तो हीरे की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कम सोने में ज्यादा हीरे की ज्वेलरी बनने की डिमांड आती है. उन्होंने बताया कि अभी जो हीरे का भाव है, 10-15 परसेंट बढ़ गया है. मार्केट में नैचुरल डायमंड की डिमांड बहुत हाई है. उन्होंने कहा कि उन्हें भी डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, ऑर्डर बहुत आ रहे हैं.

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