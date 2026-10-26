Gold Rate: 14 हजार रुपये सस्ता हुआ सोना, 1 लाख के नीचे जाएगा? एक्सपर्ट ने किया बड़ा खुलासा

एक्सपर्ट का कहना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन दोहरा असर डालते हैं, एक तरफ सोने की कीमतें बढ़ती हैं, दूसरी तरफ कच्चे तेल में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ती है, उससे FED इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और फिर सोने-चांदी पर दबाव बढ़ता है.

24 अक्टूबर को सोना 1.42 लाख रुपये प्रति दस ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, अगस्त से यह दाम 14 हजार रुपये कम है

एक्सपर्ट का कहना है कि सोने के दाम और गिर सकते हैं, लेकिन अगले साल यह फिर जंप मारेगा

नवरात्री, धनतेरस और दिवाली या शादियों का सोने के रेट पर खास असर नहीं

अमेरिका में फेड इंटरेस्ट रेट, डॉलर और सेंट्रल बैंक कितना गोल्ड खरीद रहे, ये सोने के दाम पर प्रभाव डालते हैं

भारतीयों का अक्सर ऐसा मानना होता है कि श्राद्ध के समय में सोने का रेट कम होगा और नवरात्री, दिवाली, धनतेरस या शादियों के सीजन में दाम बढ़ जाएंगे. हालांकि, फिलहाल फेस्टिव सीजन चल रहा है और सोने के दाम में गिरावट जारी है. सितंबर से अक्टूबर के बीच गोल्ड 14 हजार रुपये तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी दो महीने में 43 हजार रुपये तक सस्ती हुई है. ऐसे में लोगों के मन में बार-बार यही सवाल आ रहा है कि क्या सोने के दाम और गिर सकते हैं या फिर से एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दाम देखने को मिल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का ऐसा अनुमान है कि अभी सोने के दाम भले कम हों, लेकिन अगले साल तक यह वापस से जंप मारेगा.

दो महीने में 14 हजार रुपये सस्ता हुआ सोना

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 31 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1.55 लाख रुपये ग्राम प्रति दस ग्राम था, जो 24 अक्टूबर तक 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी में भी काफी गिरावट देखी गई. जहां 29 जनवरी, 2026 को चांदी 3.86 लाख प्रति किलोग्राम थी, 24 अक्टूबर को 2.36 लाख रुपये पर आ गई.

क्या एक लाख पर आएगा सोने का रेट?

एक्सपर्ट शरद कोहली का अनुमान है कि एक लाख रुपये से नीचे सोने के भाव जाने के चांसेज तो न के बराबर नजर आते हैं. उनके हिसाब से यह काफी लॉ लेवल है. हालांकि, अमेरिका के मिड इलेक्शन का इस पर असर पड़ने की संभावना है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा इवेंट है. सोना खरीदने के लिहाज से उन्होंने अभी के रेट को काफी एट्रेक्टिव बताया है. उन्होंने कहा कि सोने का दाम और भी नीचे जा सकता है, लेकिन अगले साल तक इस समय या उससे पहले वह वापस जंप भी मारेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे प्राइस पर सोना मिलता है, तो यह एक अच्छा प्राइस है.

शेयर मार्केट के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का भी अनुमान है कि सोने के दाम अभी और गिरेंगे. उन्होंने कहना है कि दाम लगातार गिरने की वजह से लोगों में एक डर है इसलिए वह निवेश करने से बच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हाई रेट पर गोल्ड खरीदा हुआ है, अभी उनका पैसा नहीं बना है तो वह अभी और पैसा डालने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हैं. अनुज गुप्ता ने बताया कि इस वजह से लोग यही सोचकर सोना-चांदी खरीदने से रुक जाते हैं. हालांकि, एक महीने बाद शादियों का सीजन आएगा, तब लोगों के लिए मौका आएगा कि भाव गिरेंगे तो खरीदारी करो. वैसे अभी निवेशक सोने में इन्वेस्ट करने में घबरा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो असेट क्लास में रेट गिरते हैं. अभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं.

अनुज गुप्ता ने कहा कि इस साल क्रूड ऑयल की वजह से पूरी मार्केट अनिश्चितता है. जब से क्रूड ऑयल में उबाल आना शुरू हुआ है, तब से सभी असेट क्लास धाराशायी होती हुई नजर आई हैं. सिल्वर 11 महीने के लो लेवल पर है, वहीं, गोल्ड तीन महीने के लो लेवल पर है, सेंसेक्स की बात करें तो अपने हायर लेवल से 7000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है. उन्होंने कहा कि इक्विटी मार्केट के साथ कमॉडिटी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है. इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड-सिल्वर से निकलर बॉन्ड्स और डेट की तरफ जाती हुई दिख रही है इसलिए भी सोने और चांदी में में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि सोने की जरूरत नहीं है तो मत खरीदें, तो लोगों ने अगर जरूरत नहीं थी तो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया. उससे भी 70 परसेंट गोल्ड की डिमांड कमजोर हुई है.

मिड टर्म में हारे ट्रंप तो गोल्ड पर क्या होगा असर?

अमेरिका में अगले महीने में मिड टर्म चुनाव होना है. पिछले साल जनवरी से अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े-बड़े फैसले लिए हैं, मिड टर्म में देखना होगा कि क्या अमेरिका की जनता उनकी पॉलिसी से खुश है. एक्सपर्ट शरद कोहली ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो, पॉलिसी बनाई हुई हैं, अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन मिड टर्म इलेक्शन में हार जाती है तो प्रेजीडेंट ट्रंप के लिए उन पॉलिसी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि फिर युद्ध की क्या स्थिति रहती है, उस पर भी सोने का भाव निर्भर करता है.

शरद कोहली ने बताया कि जियो पॉलिटिकल टेंशन दो तरफ असर देखने को मिलता है. एक तरफ इससे सोने के दाम बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ कम होते हैं, वह कैसे आइए जानते हैं. जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सोने के दाम ऊपर चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल लगातार उच्च कीमतों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है. महंगाई बढ़ने से FED इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सोना-चांदी दबाव में आता है. उन्होंने बताया कि सभी इंस्टीट्यूशंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगले साल इसी समय या उससे पहले सोना और चांदी चमकता हुआ दिखाई देगा.

दिवाली, धनतेरस नहीं इस वजह से बढ़ते-घटते हैं सोने के भाव

एक्सपर्ट शरद कोहली ने बताया कि इंडियन फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, धनतेरस, नवरात्री या शादियों के सीजन का सोने के भाव पर मामूली सा असर पड़ता है. सिर्फ 200-400 रुपये ही इस दौरान घटते-बढ़ते हैं. सोने पर मुख्य रूप से डॉलर के रेट, फेड इंटरेस्ट ऐसी चीजें प्रभाव डालती हैं. सोना एक अंतरराष्ट्रीय धातु है और भारत में 99 प्रतिशत सोना विदेश से आता है इसलिए नवरात्री, धनतेरस, अक्षीय तृतीया, दिवाली या शादियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है. अमेरिका में FED के रेट क्या हैं, डॉलर कितना मजबूत या कमजोर है और सेंट्रल बैंक कितना गोल्ड खरीद रहा है, उस पर सोने के दाम में उतार-चढ़ाव निर्भर करता है.

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