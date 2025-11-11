2026 तक इन कीमतों को पार कर जाएगा सोना, एक्सपर्ट से जाने खरीदने का अच्छा समय

पिछले कुछ दिनों में सोना 134,874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था. तब से अब तक सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में उठा पटक चल रही है. हालांकि पहले के मुकाबले काफी गिरावट आ चुकी है.

सोने की कीमतों में गिरावट के बाद फिर से उठना शुरू हो गया है. मंगलवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 125,575 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है. मंगलवार को चांदी के दाम 157,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गये हैं. सोने की कीमतों पर विशेषज्ञों ने कहा है कि सोने की कीमतें 2026 तक इस आंकड़े को पार कर जाएंगी. सोने की कीमतों की मौजूदा रेंज को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह खरीदारी का एक अच्छा मौका है.

पिछले कुछ दिनों में सोना 134,874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था. तब से अब तक सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में उठा पटक चल रही है. हालांकि पहले के मुकाबले काफी गिरावट आ चुकी है. वहीं, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है. पिछले कुछ कारोबारी दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है.

2026 में सोने की कीमत कहां जाएगी

दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी और अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती के कारण 2026 में सोने की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है. सोने की कीमतों पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 में सोने की कीमत 126,000 रुपये से 156,000 रुपये के बीच रह सकती है.

डेढ़ लाख के पार जा सकती हैं सोने की कीमत

ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी को उम्मीद है कि सोने की कीमतें 144,068 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच जाएँगी. वहीं, गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि यह 4,900 डॉलर प्रति औंस या 153,000 रुपये तक पहुँच सकती है. एक निजी पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन सोने की कीमतों को लेकर बहुत आशावादी नहीं है. उनका मानना ​​है कि अगले साल सोना 125,000 रुपये के दायरे में ही रहेगा.

खरीद पर विशेषज्ञों की क्या राय है

सोने के बाज़ार पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर सोना 123,000 रुपये से नीचे रहे तो इसमें निवेश करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. उन्हें खरीदारी का अच्छा मौक़ा दिख रहा है.

