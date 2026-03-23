Right Time to buy Gold: 14,500 रुपये सस्ता हो गया 10 ग्राम सोना, क्या ये Gold खरीदने का सही समय है?

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नज़रें दो चीज़ों की कीमतों पर टिकी हैं. पहला है क्रूड ऑयल और दूसरा है सोना. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है और सोने की कीमत में हाल के दिनों में घट रही है. सोमवार 23 मार्च, 2026 को सोने की कीमतों में 14,500 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली.

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नज़रें दो चीज़ों की कीमतों पर टिकी हैं. पहला है क्रूड ऑयल और दूसरा है सोना. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है और सोने की कीमत में हाल के दिनों में घट रही है. सोमवार 23 मार्च, 2026 को सोने की कीमतों में 14,500 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली.

कितना सस्ता हुआ सोना

सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 14,500 रुपये की गिरावट देखने को मिली. इस गिरावट के बाद सोने की कीमत 1.37 लाख रुपये है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 7,619 रुपए या 5.27 प्रतिशत घटकर 1,36,873 रुपए हो गई है. इसी तरह चांदी में भी गिरावट जारी है. चांदी की कीमत भी 2.13 लाख रुपये से नीचे चली गई है. चांदी के 5 मई, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 14,495 रुपए या 6.39 प्रतिशत कम होकर 2,12,277 रुपए हो गया है.

ये भी पढ़ेंः Tax Department की रेड से बचना है तो घर में सोना रखने से जुड़ा ये नियम जान लो

क्यों गिर रहे हैं Gold Prices

US-Iran युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. 2 मार्च को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,69,000 रुपये थी. 23 मार्च को कीमत 1,37,000 रुपये रह गई है. यह करीब 32 हजार रुपये की गिरावट है. IANS ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी के हवाले से लिखा है कि महंगाई बढ़ने की चिंता की वजह से सोने की कीमत गिर रही है. अमेरिका ने इस वीकेंड में ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए एक 48 घंटे का वक्त दिया है. जवाब में तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है. युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, इन अनिश्चितताओं के बीच इनवेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. यह भी कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह है.

क्या यह सोना खरीदने का सही समय है?

ज़ी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी ने बीते शुक्रवार को इनवेवस्टर्स को सलाह दी थी कि अग्रेसिव बायिंग से बचें. उन्होंने कहा था, 'हमने शुरुआत में बेचने की सलाह दी थी. अब ये देखना होगा कि खरीदने का सही समय क्या होगा. लेकिन अभी ये खरीदारी में जल्दबाजी करने का वक्त नहीं है.'

वैश्विक संकेतों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि सोने-चांदी की कीमत अभी अस्थिर बनी रहेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.