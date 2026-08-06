सोने के दाम में भारी गिरावट का अलर्ट! वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट लेवल टूटने पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सोने की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना जताई

सपोर्ट लेवल टूटने पर सोने की कीमतों में 37% तक की भारी गिरावट आ सकती है

रिपोर्ट के अनुसार, सोने का भाव सीधे $3,500 के निचले स्तर तक पहुंच सकता है

वैश्विक मंदी के संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार में सोना उछलकर ₹1,45,393 प्रति 10 ग्राम हुआ

सोने की खरीदारी करने वालों के लिए आने वाले दिन थोड़े धक-धक भरे हो सकते हैं, क्योंकि सोने के भाव में एक बड़ा गोता देखने को मिल सकता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की एक ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है. रिपोर्ट की मानें तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोना एक खास स्तर से नीचे फिसला, तो इसमें भारी गिरावट आ सकती है.

आसान शब्दों में समझें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए $3,857 प्रति औंस का लेवल एक बहुत बड़ा सहारा यानी सपोर्ट बना हुआ है. अगर सोने का भाव इस दीवार को तोड़कर नीचे आता है, तो गिरावट का एक नया दौर शुरू हो जाएगा. इसके बाद सोने को सीधे $3,500 प्रति औंस पर जाकर ही टिकने का ठिकाना मिलेगा.

37 फीसदी तक सस्ता हो जाएगा सोना?

अगर ऐसा हुआ, तो जनवरी 2026 में बने इसके सबसे ऊंचे रिकॉर्ड से यह करीब 37 फीसदी तक सस्ता हो जाएगा. जाहिर सी बात है, जब विदेशों में सोना इतना टूटेगा, तो उसका सीधा असर अपने भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा और यहां भी दाम धड़ाम से गिर सकते हैं. फिलहाल बाजार के मिजाज को देखें तो सोना एक सीमित दायरे में ही ऊपर-नीचे हो रहा है. लेकिन चार्ट्स पर जो इशारे मिल रहे हैं, वो थोड़े चिंताजनक हैं.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का क्या कहना है?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, अगर सोना $3,943 प्रति औंस से नीचे खिसकता है, तो मंदी की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी. इसके बाद भाव $3,857 से $3,887 के दायरे में आकर टिकने की कोशिश करेगा. लेकिन असली खेल तब बिगड़ेगा जब $3,887 का लेवल भी टूट जाएगा.

$3,500 के स्तर पर जा गिरेगा सोना!

इसके टूटने का मतलब है कि सोना बिना किसी रुकावट के सीधे $3,500 के स्तर पर जा गिरेगा, यानी अपने ऑल-टाइम हाई से सीधे 37% की भारी-भरकम कटौती. जब यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगभग $4,063.80 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा था.

सोने को बचाने का कोई रास्ता है?

अब सवाल यह उठता है कि क्या सोने को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? रिपोर्ट में इस पर भी बात की गई है. WGC का मानना है कि अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ता है और जापानी येन में मजबूती आती है, तो गिरते सोने को थोड़ा सहारा मिल सकता है. इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर भी सोने की कीमत पर पड़ सकता है.

भारतीय बाजार का क्या है हाल?

दूसरी तरफ, अगर भारतीय बाजार यानी MCX की बात करें, तो यहां की कहानी थोड़ी अलग ही चल रही है. पिछले एक हफ्ते से बाजार में मंदी का माहौल था, लेकिन बुधवार (5 अगस्त 2026) को इसमें अचानक जोरदार उछाल देखने को मिला. सोने की कीमत में एक ही दिन में करीब 1,100 रुपये की बढ़त आई और यह 1,45,393 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया.

वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही और करीब 2,400 रुपये की लंबी छलांग लगाकर 2,24,065 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची. भारतीय बाजार में भले ही हल्की-फुल्की तेजी दिख रही हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सोने के सिर पर गिरावट की तलवार लटक रही है. अगर आने वाले दिनों में अहम सपोर्ट लेवल टूटते हैं, तो सोने की कीमतों में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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