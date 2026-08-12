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अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदें तो 2027 तक कितना हो सकता है आपका पैसा?

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अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदें तो 2027 तक कितना हो सकता है आपका पैसा?

Gold Price Prediction 2027: सोने की कीमतों में जारी तेजी के बीच निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदा जाए तो 2027 तक इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 12, 2026, 07:37 AM IST

अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदें तो 2027 तक कितना हो सकता है आपका पैसा?

कितने बढ़ सकते हैं सोने के दाम? (AI Image)

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सोने की कीमत इस समय आम आदमी की पहुंच से काफी ऊपर निकल चुकी है. अगस्त 2026 में MCX पर सोना 10 ग्राम के लिए करीब ₹1.55 लाख के आसपास कारोबार कर रहा है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदा जाए, तो 2027 तक उसकी कीमत कितनी हो सकती है? क्या इस महंगे स्तर पर भी सोने में पैसा लगाना फायदे का सौदा रहेगा?

सबसे पहले एक बात साफ कर दें, सोने की कीमत का भविष्य कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता सकता. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर, रुपये की कीमत, ब्याज दरें, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीद जैसे कई फैक्टर इसकी कीमत को प्रभावित करते हैं.

आज ₹1 लाख का सोना खरीदने पर कितना मिलेगा?

अगर करीब ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम का भाव मानें, तो ₹1 लाख में लगभग 6.45 ग्राम 24 कैरेट सोना आएगा. हालांकि असली खरीदारी में GST, मेकिंग चार्ज या अन्य शुल्क की वजह से इतनी मात्रा मिलना जरूरी नहीं है. इसलिए नीचे की गणना सिर्फ सोने की कीमत के आधार पर एक अनुमान है.

2027 में ये ₹1 लाख कितना हो सकता है?

कुछ बाजार अनुमानों में 2027 के दौरान घरेलू सोने की कीमत ₹1.6 लाख से ₹1.9 लाख प्रति 10 ग्राम तक रहने की संभावना जताई गई है. वहीं कुछ विश्लेषक इससे भी ज्यादा तेजी की संभावना देखते हैं. उदाहरण के तौर पर ICICI Bank Global Markets से जुड़े अनुमान में 2027 के लिए ₹1.6 लाख से ₹1.9 लाख का दायरा बताया गया है.

अगर सोना ₹1.6 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचता है, तो आज के ₹1 लाख के निवेश की कीमत करीब ₹1.03 लाख हो सकती है यानी फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर भाव ₹1.8 लाख तक पहुंचता है, तो यही निवेश करीब ₹1.16 लाख का हो जाएगा और ₹1.9 लाख का भाव आने पर इसकी वैल्यू लगभग ₹1.23 लाख तक पहुंच सकती है.

क्या सोना ₹2 लाख तक जा सकता है?

यह भी एक संभावना है, लेकिन इसे पक्का लक्ष्य मानना सही नहीं होगा. सोने में तेजी बनी रही और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ रुपये में भी कमजोरी आई, तो घरेलू भाव ऊंचे स्तरों पर जा सकते हैं. जे.पी. मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च ने 2027 में अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत करीब 6,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना जताई है. हालांकि बैंक ने ये भी कहा है कि आगे की कीमतों पर अमेरिकी फेड की नीति और भू-राजनीतिक हालात का बड़ा असर रहेगा.

लेकिन गिरावट का खतरा भी!

यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि सोना सिर्फ ऊपर ही जाएगा. 2026 में भी सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद तेज गिरावट दिखाई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में सोना रिकॉर्ड स्तरों तक पहुंचने के बाद काफी नीचे भी आया यानी कीमत में उतार-चढ़ाव आगे भी बना रह सकता है.

इसलिए अगर आज ₹1 लाख सोने में लगाने की सोच रहे हैं, तो इसे 2027 तक निश्चित मुनाफे वाला निवेश न मानें. सोना लंबी अवधि में पोर्टफोलियो को संतुलित करने में मदद कर सकता है, लेकिन खरीदारी एकमुश्त करने के बजाय अलग-अलग समय पर करने से कीमत के उतार-चढ़ाव का जोखिम कुछ कम किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.) 

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