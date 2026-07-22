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सोना सस्ता होने का इंतजार करें या खरीद लें? भारी गिरावट के संकेतों के बीच आम निवेशक क्या करें

इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद अब सोने के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सोना और सस्ता होगा?

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Gaurav Barar

Updated : Jul 22, 2026, 09:35 AM IST

सोना सस्ता होने का इंतजार करें या खरीद लें? भारी गिरावट के संकेतों के बीच आम निवेशक क्या करें

क्या और कम होंगे सोने के दाम? (AI Image)

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  • जनवरी 2026 में सोने ने ₹1.91 लाख प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया था 
  • इसके बाद सोने के दामों में 25% से ज्यादा की गिरावट आई है 
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में भले ही सोना 40% से 50% तक गिर जाए
  • भारतीय बाजार में यह गिरावट अक्सर 15% से 20% तक ही सीमित रहती है

आजकल सोने के भाव और इसकी चाल को लेकर बाजार में हर कोई अपने-अपने अंदाजे लगा रहा है. एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों पर दबाव साफ नजर आ रहा है. आमतौर पर जब भी दुनिया में कोई संकट या युद्ध जैसे हालात बनते हैं, लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में पैसा लगाना सही मानते हैं. लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग दिख रही है.

इस साल की शुरुआत में, यानी जनवरी में सोने ने ₹1.91 लाख प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. लेकिन उस रिकॉर्ड के बाद से अब तक सोने के दाम में 25% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. फिलहाल 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. बाजार के बड़े-बड़े जानकार भी इस समय सोने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं, और कइयों का तो मानना है कि आने वाले दिनों में गिरावट और बढ़ सकती है. ऐसे में आम निवेशक उलझन में हैं कि सोने में रुकें या निकल जाएं.

क्या सोने के दाम सचमुच आधे रह जाएंगे?

कॉइनकोडेक्स जैसे कुछ तकनीकी संकेतकों का अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना इस साल के अंत तक गिरकर $2,780 तक जा सकता है, जो कि इसके उच्चतम स्तर से करीब 50% की गिरावट होगी. हालांकि, वॉल स्ट्रीट के बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन इससे इत्तेफाक नहीं रखते.

उनका मानना है कि सोना $3,800 से $4,000 के आसपास अपना मजबूत सपोर्ट बनाए रखेगा और इसमें किसी क्रैश की संभावना कम ही है. अगर इतिहास पर नजर डालें, तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोने में 50% या उससे अधिक की गिरावट सिर्फ एक ही बार देखने को मिली है, हालांकि 20% से 30% तक की गिरावट कई बार दर्ज की गई है.

इतिहास की दो बड़ी गिरावटें 

  • 1980 की ऐतिहासिक मंदी- जनवरी 1980 में जब ईरान संकट और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला हुआ, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $850 प्रति औंस पर पहुंच गया था. इसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाकर करीब 20% कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि 1985 तक सोना गिरकर $300-$350 के स्तर पर आ गया यानी 60% से भी ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट.
  • 2011 से 2015 का दौर- 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सितंबर 2011 में सोना $1,920 प्रति औंस के तत्कालीन रिकॉर्ड पर पहुंचा था. लेकिन जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी, निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया. दिसंबर 2015 तक सोना गिरकर $1,050 पर आ गया, जो लगभग 45% की बड़ी गिरावट थी.

मौजूदा हालात और भारतीय बाजार पर असर

जनवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने ने $5,595 प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बनाया था. लेकिन मिडिल ईस्ट के तनाव और अमेरिका में दोबारा ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से यह ऊपरी स्तरों से करीब 30% गिरकर $4,000 के नीचे आ गया. तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दो सालों में सोने में जो जबरदस्त उछाल आया था, वह थोड़ा ज्यादा ही तेज था और बाजार के नियम के मुताबिक अब यह अपने सही स्तर की तरफ लौट रहा है.

रही बात भारत की, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40% या 50% की गिरावट का पूरा असर भारतीय खरीदारों पर सीधे तौर पर नहीं दिखता. इसका सबसे बड़ा कारण डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना और भारत में सोने पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स है. यही वजह है कि जब दुनिया में सोने का भाव आधा भी हो जाता है, तब भी भारतीय बाजार में यह गिरावट अक्सर 15% से 20% तक ही सिमट कर रह जाती है.

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