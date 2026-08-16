गोल्ड ने दिया शानदार रिटर्न, अब आगे क्या? खरीदें या मुनाफा वसूलें

साल 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड कीमतें छूने के बावजूद देश में गहनों से ज्यादा सोने के सिक्कों और गोल्ड ईटीएफ में निवेश देखने को मिला है.

वैश्विक स्तर पर जारी युद्धों, व्यापारिक नीतियों और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, बीते एक साल में सोने ने वह पारंपरिक सुरक्षित निवेश वाली भूमिका उस तरह से नहीं निभाई है जैसा आमतौर पर देखा जाता है. मीरा मनी के सह-संस्थापक आनंद के. राठी का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोने की कीमतों में पहले ही बहुत बड़ा उछाल आ चुका था यानी दुनिया में चल रही अनिश्चितताओं और चिंताओं का असर सोने के दामों में बहुत पहले ही शामिल हो चुका था.

लंबे समय में सोने का महत्व बरकरार

भले ही कम समय के लिए बाजार की चाल में उतार-चढ़ाव दिखे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय के लिहाज से पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने और जोखिम कम करने में सोने का कोई विकल्प नहीं है. हाल के दिनों में अमेरिका में कमजोर होते रोजगार के आंकड़े, कमजोर पड़ता डॉलर और सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट जैसे कारणों से सोने की चमक फिर से बढ़ी है. जब भी डॉलर की ताकत कम होती है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर सोने का रुख करते हैं.

भारतीय बाजार में सोने की जबरदस्त मांग

भारतीय बाजार के आंकड़े बताते हैं कि कीमतें आसमान पर होने के बावजूद भारतीय निवेशक जमकर सोना खरीद रहे हैं. वर्ष 2026 की पहली तिमाही में MCX पर 10 ग्राम सोने का औसत भाव ₹1,51,108 तक पहुंच गया, जो बीते वर्ष के मुकाबले 81 फीसदी अधिक है. इस दौरान सोने ने ₹1,75,231 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ.

गोल्ड ईटीएफ में बढ़ी लोगों की दिलचस्पी

दिलचस्प बात यह है कि इस तिमाही में गहनों (66 टन) की तुलना में निवेश के रूप में सोने की मांग (82 टन) 54 प्रतिशत बढ़कर कहीं ज्यादा रही. गोल्ड ईटीएफ में भी लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है. 2026 की पहली तिमाही में 20 टन सोने की खपत सिर्फ ईटीएफ मांग को पूरा करने में हुई, जो पिछले साल इसी अवधि में केवल 7 टन थी.

गोल्ड ईटीएफ का कुल एयूएम 191 फीसदी की सालाना बढ़त के साथ ₹1.7 लाख करोड़ तक जा पहुंचा. इसके अलावा सोने के सिक्के और बार की मांग भी 34 प्रतिशत बढ़कर 62 टन पर पहुंच गई.

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सावधानी

हालांकि, बाजार विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशक यह न समझें कि सोने के दाम हमेशा सिर्फ ऊपर ही जाएंगे. उदाहरण के तौर पर, जून के महीने में जब ईटीएफ में भारी निवेश आ रहा था, तब भी घरेलू बाजार में सोने के दाम करीब 10 प्रतिशत गिरकर ₹1,41,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गए थे. यह दिखाता है कि अनिश्चित माहौल में भी सोने में बड़ी गिरावट आ सकती है.4

पोर्टफोलियो का मुख्य सुरक्षा कवच

दुनिया भर में बढ़ते सरकारी घाटों और डॉलर पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोना आज भी पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बना हुआ है. इसका मुख्य काम लगातार एकतरफा मुनाफा देना नहीं, बल्कि शेयर बाजार या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में गिरावट आने पर आपके निवेश को बचाना है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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