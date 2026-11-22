जनवरी 2026 में सोने का भाव 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया था. अपने रिकॉर्ड स्तर से दोनों धातुओं की कीमतों में अब भारी गिरावट आ चुकी है...

Gold-Silver Price Crash: सोना और चांदी जिन्हें हमेशा से इन्वेस्टमेंट का भरोसेमंद विकल्प माना जाता रहा है, इन दिनों बड़ी गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं. बाजार में ऐसा भूचाल आया है कि निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक की नजरें इन दोनों कीमती धातुओं के भाव पर टिकी हुई हैं. सोने की कीमतें करीब 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, वहीं चांदी में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है. महज 5 कारोबारी दिनों में दोनों कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

एक समय था जब सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. MCX पर सोने का भाव 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई है. इस साल जनवरी में सोने का भाव 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया था. अपने रिकॉर्ड स्तर से दोनों धातुओं की कीमतों में अब भारी गिरावट आ चुकी है.

5 दिन में सोना 14,756 और चांदी 27,409 रुपये सस्ती

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला बीते कुछ समय से जारी है, लेकिन पिछले हफ्ते बिकवाली ने रफ्तार पकड़ ली. MCX पर 4 दिसंबर एक्सपायरी वाले चांदी के वायदा भाव में महज पांच कारोबारी दिनों के भीतर 27,409 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव 1,76,309 रुपये प्रति किलो से फिसलकर 1,48,900 रुपये पर आ गया. पांच दिनों में इसकी कीमत करीब 15.5 फीसदी टूट गई.

4 दिसंबर एक्सपायरी वाले सोने के वायदा भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. पांच कारोबारी दिनों में सोना 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,21,949 रुपये पर पहुंच गया. इस तरह सोने की कीमत में 14,756 रुपये की कमी आई. इन आंकड़ों से साफ है कि सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है. इस गिरावट ने उन निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्होंने ऊंचे भाव पर इन धातुओं में पैसा लगाया था.

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट की 10 बड़ी वजहें

डॉलर इंडेक्स 19 महीने की ऊंचाई के करीब

महंगाई ऊंची रहने से ब्याज दरें बढ़ने का डर

दिसंबर में फेड के ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना 97 प्रतिशत

ऊंची बॉन्ड यील्ड से सोने की निवेश मांग पर दबाव

WGC ने 2026 के लिए निवेश मांग का अनुमान घटाया

भारत में 2026 में गोल्ड डिमांड 650 टन रहने का अनुमान

सितंबर तिमाही में भारत की गोल्ड दिमांड 29 फीसदी से घटकर 162.5 टन

2026 में ग्लोबल सिल्वर डिमांड 5 फीसदी घटने का अनुमान

इंडस्ट्रियल डिमांड 3 फीसदी घटकर 640 मिलियन औंस रहने का अनुमान

सोलर सेक्टर में चांदी की खपत घटने की आशंका

क्या कीमतें गिरने से जूलरी मार्केट में बढ़ रही ग्राहकों की भीड़?

सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद आम खरीदारों को उम्मीद थी कि जूलरी मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी. लेकिन दिल्ली के पुराने सोने के बाजार कूचा महाजनी और चांदनी चौक के कारोबारियों की बातों से पता चलता है कि ग्राहक अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

दिल्ली के पुराने सोने के बाजार गरीबा कलां में श्रीराम कलाराम के प्रोपराइटर महेश ने बताया कि फिलहाल ग्राहक सोने की खरीदारी को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं. उनकी नजर इस बात पर है कि कीमतें और नीचे आती हैं या नहीं. वहीं, बाजार के एक दूसरे कारोबारी का कहना है कि फिलहाल सोने की कीमतों में और गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है. उनके मुताबिक, सोने का भाव 1.10 लाख से 1.15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. लेकिन अगर कीमतों में तेजी आती है तो यह 1.40 लाख से 1.45 लाख रुपये तक भी जा सकता है.

वडोदरा के कारोबारी ने ग्राहकों को दी खास सलाह

वडोदरा के कारोबारी सुनील गणदेवींकर का कहना है कि बाजार में जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो एक समय बाद उनमें गिरावट भी आती है. ऐसे समय में ग्राहकों के सामने सवाल होता है कि उन्हें खरीदारी करनी चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि फिलहाल ग्राहकों को एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बचना चाहिए. अगर किसी को 100 ग्राम सोना खरीदना है तो वह पहले 50 ग्राम खरीद सकता है और कीमतें और गिरने पर बाकी 50 ग्राम खरीदने का फैसला कर सकता है.

उन्होंने कीमतों में आई गिरावट का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले सोने के भाव करीब 1.80 लाख रुपये तक पहुंच गए थे. दिवाली के आसपास कीमतें करीब 1.50 लाख रुपये थीं, लेकिन इसके बाद भी भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली और कीमतें 1.27-1.28 लाख रुपये के स्तर तक आ गईं.

कीमतें गिरने से ग्राहकों में खुशी, अब ज्यादा खरीदारी की उम्मीद

जहां निवेशक सोने-चांदी की गिरावट से परेशान हैं, वहीं आम ग्राहकों के लिए यह राहत की खबर भी है. कीमतें कम होने से उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे.

एक ग्राहक ने बताया कि सोने के भाव कम होने से वह काफी खुश हैं. उनकी उम्मीद थी कि कीमतों में गिरावट आएगी और अब ऐसा होने से वह अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा- 'अब पहले जितने बजट में जितना सोना खरीदने की योजना थी, उससे कुछ ज्यादा खरीदारी भी की जा सकती है.'