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Gold Silver Price: आज मार्केट खुलते ही भागे सोने-चांदी के दाम, पिछले कई दिनों का तोड़ा रिकॉर्ड, क्या अमेरिकी में हुई बैठक का है असर?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के सार्वजनिक होने के बाद सोने के दाम तेजी से बढ़ गये. सुबह सोने के दाम खुलते ही 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली है. वहीं चांदी की चमक भी बढ़ी है. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 20, 2026, 10:50 AM IST

Gold Silver Price: आज मार्केट खुलते ही भागे सोने-चांदी के दाम, पिछले कई दिनों का तोड़ा रिकॉर्ड, क्या अमेरिकी में हुई बैठक का है असर?

Credit Image-Social Media

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क्या आप आने वाले त्योहारों या शादी-ब्याह के लिए सोना-चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हां तो बाजार का ताजा रुख आपकी जेब पर तगड़ा झटका दे सकता है. अचानक से सराफा बाजार में ऐसी हलचल हुई है कि गहने बनाने का बजट बिगड़ने लगा है. आज सुबह बाजार खुलते ही सोने और चांदी के भाव में तूफानी तेजी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के पसीने छूट रहे हैं. इसकी वजह अमेरिका में हुई एक बैठक है, जिसका प्रभाव भारत में सोने और चांदी के दामों पर पड़ा है. आइए जानते हैं आज के सोने और चांदी का भाव

कितना महंगा हुआ सोना और चांदी

घरेलू वायदा बाजार (MCX) की बात करें तो बाजार खुलते ही चांदी के तेवर काफी तीखे नजर आये. आज चांदी में एक ही झटके में करीब 3,500 रुपये से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है. चांदी के भाव 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के पार चले गये हैं. वहीं, सोने की कीमतों में भी तेजी देखी गई, जहां 24 कैरेट सोना 1,58,500 प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छूने लगा है. 22 कैरेट का भाव भी लगभग 1 लाख 45 हजार 300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है.

अमेरिका की बैठक से भारत में क्यों मचा हड़कंप

दरअसल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' की हालिया नीतिगत बैठक (FOMC Minutes) के विवरण सामने आये हैं. जैसे ही ये वैश्विक आंकड़े सार्वजनिक हुए, अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय वायदा बाजार तक सोने और चांदी में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है. आसान शब्दों में कहें तो जब-जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था या ब्याज दरों को लेकर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, दुनिया भर के बड़े निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने जैसे सुरक्षित विकल्प में लगाने लगते हैं. इसी का असर घरेलू बाजारों में अचानक उछाल के रूप में दिखा.

आम खरीदार अब क्या करें

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह तेजी सिर्फ एक दिन की सट्टेबाजी नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकॉनमी की सुगबुगाहट का नतीजा है, जो लोग केवल त्योहारों का इंतजार कर रहे थे. उनके लिए अब 'वैट एंड वॉच' यानी थोड़ा रुकने की रणनीति बेहतर हो सकती है, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पैनिक सर्ज आता है, तो कुछ दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मामूली गिरावट भी देखने को मिलती है. इसलिए जल्दबाजी में बड़ा ऑर्डर देने के बजाय बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना समझदारी होगी.

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