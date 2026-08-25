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Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5 महीने के हाई पर पहुंचा रेट, जानें आएगी गिरावट या और बढ़ेगा भाव

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Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5 महीने के हाई पर पहुंचा रेट, जानें आएगी गिरावट या और बढ़ेगा भाव

सोने चांदी के दाम अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. यह मार्च माह के टॉप हाई पर पहुंच गया है. आइए जानते हैं आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के भाव.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 25, 2026, 09:27 AM IST

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5 महीने के हाई पर पहुंचा रेट, जानें आएगी गिरावट या और बढ़ेगा भाव

Credit Image-Social Media

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अगर आपके सोना चांदी की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर में कोई शादी है तो सर्राफा बाजार के गोल्ड सिल्वर के भाव आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. बाजार में जिस रफ्तार से बुलियन कीमतें भाग रही हैं, उसने आम खरीदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं. सर्राफा बाजार में सोना 5 महीने के नये रिकॉर्ड स्तर पर 1,64,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, वहीं चांदी की चमक भी बढ़ती जा रही है. चांदी के दाम 2,53,500 रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छूकर 4 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गये हैं. 

किस तरफ जा रहा ग्राहक

सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी के बाद सर्राफा बाजार में खरीदारों की कमी दिखाई पड़ रही है. दिल्ली से लेकर टायर टू और थ्री शहरों में सर्राफा बाजार खाली पड़े हैं. दावा है कि यहां खरीदार नहीं मिल रहे हैं. वहीं जो ग्राहक है वे अब भारी हार या चूड़ियों के बजाय 1 ग्राम, 2 ग्राम के 'लाइटवेट' आभूषणों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं. वहीं निवेशक अब दुकानों के चक्कर लगाने के बजाय डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF का रुख कर रहे हैं.

अचानक क्यों रॉकेट बने सोने-चांदी के दाम

इस तेजी के पीछे कोई घरेलू मांग नहीं, बल्कि दो बड़े वैश्विक ट्रिगर हैं. इनमें सबसे पहला अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध है, जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव का माहौल बनता है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्प यानी 'गोल्ड' में लगाते हैं. वहीं दूसरी अमेरिकी डॉलर में लगातार गिरावट भी सोने के दाम बढ़ा रहा है. अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचने के बाद वहां की बॉन्ड यील्ड गिरी है. डॉलर 2 महीने के निचले स्तर 98.5 पर आ गया है. ऐसे में डॉलर जितना कमजोर होगा, सोना उतना ही मजबूत होगा. निवेशक सोने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. 

गोल्ड लोन का भी बढ़ रहा दबाव

जिन लोगों के पास पहले से सोना रखा है, उनके लिए यह खबर संपत्ति की वैल्यू बढ़ाने वाली है. यही वजह है कि मुथूट और मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों के शेयर 4.5 प्रतिशत तक के उछाल मार चुके हैं. इसकी वजह महंगे सोने पर ज्यादा कर्ज मिल रहा है. लोग दूसरे तरीके के लोग से हटकर गोल्ड लोन लेना पसंद कर रहे हैं. 

सोने में आएगी गिरावट या बढ़ेगा भाव

सोने में गिरावट और बढ़ोतरी का अनुमान आज रात अमेरिका में ईरान सैंक्शंस ब्रीफिंग के बाद ही पता लगेगा. अगर ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो क्रूड ऑयल महंगा होगा. तेल महंगा होने से वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती टाल सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो सोने की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग सकता है. गिरावट भी आ सकती है. वहीं अगर पाबंदियां हल्की रहीं और आने वाले Core PCE महंगाई आंकड़े नरम आए, तो यह तेजी यहीं नहीं थमेगी और सोना नये ऑल-टाइम हाई की ओर निकल सकता है. 

क्या इस भाव पर सोना खरीदना चाहिए

अगर आपको तुरंत आभूषण चाहिए, तो फिलहाल 100 प्रतिशत खरीदारी के बजाय केवल जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं. बाजार की स्थिरता का इंतजार करना समझदारी होगी. एकमुश्त बड़ा पैसा लगाने के बजाय 'सिप' (SIP) या गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा करके सोना-चांदी जमा करना ही समझदारी होगी.

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