Gold Silver Price: सोने और चांदी की कम हुई चमक, लेकिन अभी भी डेढ़ लाख के ऊपर है भाव, जानें आज सोने-चांदी का रेट

सोने चांदी के दामों में लगातार उठा पटक बनी हुई है. इसी के बीच चांदी के दामों में 1100 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है तो वहीं सोने का भाव 1.53 लाख के पार है.

इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही सोने चांदी के दामों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज भी यानी 10 सितंबर को बाजार सुस्ती के साथ खुला है, जहां वैश्विक बाजार में सोने और चांदी दोनों की चमक कम हो गई है, हालांकि सोना अभी डेढ़ लाख के पार है, लेकिन हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई है. वहीं चांदी के दामों में 1100 रुपये की कमी आई है. आइए जानते हैं कॉमेक्स से लेकर एमसीएक्स पर सोने चांदी के दाम...

इंटरनेशनल मार्केट धड़ाम हुए दाम

इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी की शुरआत ही गिरावट से हुई है. यहां आज सुबह सोने के दाम 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4457.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गये हैं. वहीं चांदी के दाम 0.80 प्रतिशत तक गिर गये. इसके बाद चांदी की कीमत 68.095 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिख रही है. इसमें सोने और चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

घरेलू बाजार में ऐसा है सोने चांदी का हाल

बुलियन मार्केट यानी एमसीएक्स पर सोने और चांदी दोनों के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. यहां सोने के दाम 113 रुपये की गिरावट के बाद 1,53,690 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं चांदी के दामों में करीब 1100 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के दाम 2,43,108 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं.

सर्राफा मार्केट के दाम

वहीं सर्राफा मार्केट में आज गिरावट के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,54,240 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 1,41,387 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,15,680 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेंड कर रही है. वहीं भारत में चांदी के भाव लगभग 2,42,820 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास दिख रहे हैं.