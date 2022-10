Karva Chauth पर 3,000 करोड़ रुपये के पार पहुंची सोने-चांदी के आभूषणों की सेल 

डीएनए हिंदी: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के अनुसार कोविड के कारण दो साल के कारोबार में मंदी के बाद, पिछले साल की तुलना में इस करवा चौथ पर सोने और चांदी के आभूषणों की सेल (Sale of Gold and Silver Jewellery on Karva Chauth) में लगभग 36 फीसदी का इजाफा हुआ है. एक संयुक्त बयान में, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के दो प्रतिनिधि निकायों ने कहा कि गुरुवार को देश भर में सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री लगभग 3,000 करोड़ रुपये थी, जो एक साल पहले लगभग 2,200 करोड़ रुपये थी.

क्या रही दिल्ली में सोना और चांदी की कीमत

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और एआईजेजीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में, 24 कैरेट सोने की कीमत 52,000 रुपये और 22 कैरेट सोने के लिए 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी 59,000 रुपये प्रति किलो थी. देश भर के सोने-चांदी के कारोबारियों के लिए अक्टूबर और नवंबर का दिन कारोबार की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है.

करवा चौथ के बाद, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह सहित अन्य त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं. दोनों व्यापारिक नेताओं ने कहा कि जनता द्वारा खरीदे गए हल्के आभूषणों का एक बड़ा भंडार भी था, जबकि फैशन के आभूषण और पारंपरिक सोने और चांदी के आभूषणों ने भी बड़ा कारोबार किया.

आयात शुल्क में किया था इजाफा

महत्वपूर्ण रूप से, सरकार ने इस साल जून में सोने पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में सोने के आभूषण खुदरा विक्रेताओं के लिए फ्लैट रेवेन्यू का इजाफा होगी. एजेंसी ने कहा, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महामारी के कारण व्यवधान समाप्त होने के बाद, मांग में वृद्धि और फरवरी 2021 में आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती से बिक्री में तेज उछाल आया, जो इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जारी रहा.

