न्यू ईयर की रात ऑर्डर करना होगा मुश्किल? डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल से सेवाएं होंगी प्रभावित, जानिए कारण

Delivery Workers Strike: 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल के कारण स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी सर्विस प्रभावित हो सकती हैं, जिससे न्यू ईयर ईव पर फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है.

Gig Workers Strike on 31 December: अगर आप नए साल की पार्टी की तैयारी ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप्स के भरोसे कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. 31 दिसंबर को स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े फूड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. गिग और प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स ने अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया है. इसका सीधा असर न्यू ईयर ईव पर ऑर्डर और डिलीवरी पर पड़ सकता है दरअसल, न्यू ईयर ईव से ठीक पहले देशभर के गिग और प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को काम बंद करने का फैसला किया है. इस हड़ताल का असर फूड डिलीवरी, इंस्टेंट ग्रॉसरी और ई-कॉमर्स सेवाओं पर देखने को मिल सकता है. स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और अन्य ऐप्स से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को देरी या सीमित सर्विस का सामना करना पड़ सकता है.

सुरक्षा के लिए खतरा

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के आह्वान पर बुलाई गई है. यूनियन का कहना है कि त्योहारों और खास दिनों में डिलीवरी वर्कर्स पर ज्यादा काम का दबाव डाला जाता है, लेकिन इसके मुकाबले उनकी कमाई घटती जा रही है. अस्थिर काम के घंटे, बढ़ता खर्च और सामाजिक सुरक्षा की कमी उनकी मुख्य समस्याएं हैं. वर्कर्स का आरोप है कि “10 मिनट डिलीवरी” जैसे तेज मॉडल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं. भारी ट्रैफिक, समय का दबाव और प्रदूषण के बीच दोपहिया वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है. यूनियनों का यह भी कहना है कि ऐप्स के एल्गोरिदम ऐसे टारगेट तय करते हैं, जो वर्कर्स को तेज और असुरक्षित ड्राइविंग के लिए मजबूर करते हैं. कई बार बिना ठोस वजह बताए आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ता है.

हड़ताल का असर दिखने की उम्मीद

गौरतलब है कि, न्यू ईयर को फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग का पीक सीजन माना जाता है. ऐसे में इस हड़ताल का असर मेट्रो शहरों के साथ-साथ बड़े टियर-2 शहरों में भी दिख सकता है. गुरुग्राम जैसे कुछ इलाकों में पहले ही इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं. नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत उन्हें पहचान देने की पहल की है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि न्यूनतम कमाई, बीमा और काम के नियमों को लेकर अभी ठोस व्यवस्था नहीं है. इन्हीं मांगों को लेकर वर्कर्स ने यह कदम उठाया है.

