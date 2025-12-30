FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की नई तारीख आई, 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, 6 फरवरी तक अपील होगी और 6 मार्च को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट | जम्मू बस स्टैंड पर संदिग्ध सामान मिला, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी पुलिस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

Homeबिजनेस

बिजनेस

न्यू ईयर की रात ऑर्डर करना होगा मुश्किल? डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल से सेवाएं होंगी प्रभावित, जानिए कारण

Delivery Workers Strike: 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल के कारण स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी सर्विस प्रभावित हो सकती हैं, जिससे न्यू ईयर ईव पर फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 30, 2025, 04:09 PM IST

न्यू ईयर की रात ऑर्डर करना होगा मुश्किल? डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल से सेवाएं होंगी प्रभावित, जानिए कारण

Gig workers strike

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gig Workers Strike on 31 December: अगर आप नए साल की पार्टी की तैयारी ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप्स के भरोसे कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. 31 दिसंबर को स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े फूड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. गिग और प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स ने अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया है. इसका सीधा असर न्यू ईयर ईव पर ऑर्डर और डिलीवरी पर पड़ सकता है दरअसल, न्यू ईयर ईव से ठीक पहले देशभर के गिग और प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को काम बंद करने का फैसला किया है. इस हड़ताल का असर फूड डिलीवरी, इंस्टेंट ग्रॉसरी और ई-कॉमर्स सेवाओं पर देखने को मिल सकता है. स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और अन्य ऐप्स से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को देरी या सीमित सर्विस का सामना करना पड़ सकता है. 

सुरक्षा के लिए खतरा

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के आह्वान पर बुलाई गई है.  यूनियन का कहना है कि त्योहारों और खास दिनों में डिलीवरी वर्कर्स पर ज्यादा काम का दबाव डाला जाता है, लेकिन इसके मुकाबले उनकी कमाई घटती जा रही है. अस्थिर काम के घंटे, बढ़ता खर्च और सामाजिक सुरक्षा की कमी उनकी मुख्य समस्याएं हैं. वर्कर्स का आरोप है कि “10 मिनट डिलीवरी” जैसे तेज मॉडल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं. भारी ट्रैफिक, समय का दबाव और प्रदूषण के बीच दोपहिया वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है. यूनियनों का यह भी कहना है कि ऐप्स के एल्गोरिदम ऐसे टारगेट तय करते हैं, जो वर्कर्स को तेज और असुरक्षित ड्राइविंग के लिए मजबूर करते हैं. कई बार बिना ठोस वजह बताए आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

हड़ताल का असर दिखने की उम्मीद 

गौरतलब है कि, न्यू ईयर को फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग का पीक सीजन माना जाता है. ऐसे में इस हड़ताल का असर मेट्रो शहरों के साथ-साथ बड़े टियर-2 शहरों में भी दिख सकता है. गुरुग्राम जैसे कुछ इलाकों में पहले ही इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं. नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत उन्हें पहचान देने की पहल की है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि न्यूनतम कमाई, बीमा और काम के नियमों को लेकर अभी ठोस व्यवस्था नहीं है. इन्हीं मांगों को लेकर वर्कर्स ने यह कदम उठाया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
MORE
Advertisement