अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलते ही गौतम अडाणी की नेटवर्थ में 10 बिलियन डॉलर का उछाल, फिर बने एशिया के सबसे अमीर कारोबारी

उद्योग जगत में अपन तगड़ी पेठ जमाने वाले गौतम अडाणी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है. अडाणी ने एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर कब्जा जमा लिया है.

Gautam Adani Net worth: अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने एक बार फिर से दिग्गज कारोबारियों को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गये हैं. अडाणी ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह उछाल अडाणी ग्रुप को अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलने के बाद देखने को मिला है, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ 90 अरब डॉलर यानी 8.55 लाख करोड़ रुपये हो गई है. अडाणी की इस उछाल ने रिलायं इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है. हालांकि एशिया के अमीरों में मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं.

अडाणी ग्रुप के शेयरों में आया तगड़ा उछाल

साल 2026 में अडाणी ग्रुप की बात करें तो यह लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. लोगों का रुझान भी अडाणी ग्रुप के शेयरों की तरफ है. इसकी वजह से इनमें भारी उछाल भी आया है. 2026 की बात करें तो अब तक अडाणी ग्रुप इंफ्रा से लेकर ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टरों में काम कर रही अलग अलग कंपनी के शेयरों में 23 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत का भारी उछाल देखने को मिलता है.

अमेरिकी कोर्ट से​ क्लिन चिट मिलते ही 10 बिलिनयन डॉलर बढ़ी नेटवर्थ

मई माह में अमेरिकी कोर्ट ने अडाणी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी मामले को खारित करते हुए उन्हें क्लिन चिट दे दी थी. इसके बाद अडाणी ग्रुप ने शेयर बाजार में रफ्तार पकड़ ली. कोर्ट के इस फैसले के बाद गौतम अडाणी की संपत्ति में करीब 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 94.95 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में इस स्थान पर पहुंचे अडाणी

दुनिया के टॉप अमीरों की बात करें तो इसमें अभी भी पहले नंबर पर एलन मस्क कब्जा जमाये हुए हैं. इनके बाद दूसरे नंबर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज हैं. वहीं तीसरे नंबर पर ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन हैं तो वहीं 23वें नंबर पर गौतम अडाणी का कब्जा बना हुआ है. इनके बाद मुकेश अंबानी है. शुक्रवार को गौतम अडाणी दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अमीर उद्योगपति रहे. उनकी संपत्ति एक ही दिन में 23.74 करोड़ रुपये बढ़ गई.

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