डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारतीय बिजनेस टायकून गौतम अडानी ने कहा, "अगर धरती पर कोई एक व्यक्ति है जो अटूट दृढ़ता, अडिग धैर्य, अथक दृढ़ संकल्प और अपने विश्वासों पर अडिग रहने के साहस का प्रतीक है, तो वह डोनाल्ड ट्रम्प हैं. अमेरिका के लोकतंत्र को अपने लोगों को सशक्त बनाते हुए और राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों को कायम रखते हुए देखना रोमांचक है. 47वें राष्ट्रपति को बधाई."

'दोस्त का महान साझेदारी का वादा'

पीएम मोदी ने कहा, 'मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई. आपके पिछले कार्यकाल की सफलताओं की तरह ही मैं भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं. आइए मिलकर अपने लोगों के कल्याण, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें.'

