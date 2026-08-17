5 लाख की सेविंग्स पर 1.91 लाख का 'हिडन लॉस'? जानिए 5 साल में FD और म्यूचुअल फंड की असली कमाई का गणित

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अगर आपकी तिजोरी या सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपये पड़े हैं और आप उसे बिना सोचे-समझे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में डालने जा रहे हैं, तो रुकिए! आपकी यह एक अनजाने में की गई गलती आपको अगले 5 सालों में करीब 1.91 लाख रुपये का नुकसान करा सकती है.
अक्सर हम सुरक्षा के चक्कर में अपना सारा पैसा FD जैसी पारंपरिक जगहों पर लॉक कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगाई के दौर में यह सुरक्षा वास्तव में आपकी मेहनत की कमाई की खरीदारी की शक्ति (Purchasing Power) को धीरे-धीरे घटा रही होती है? 5 साल के समय में 5 लाख रुपये का निवेश आपको अमीर बना सकता है या सिर्फ महंगाई के पीछे दौड़ता छोड़ सकता है, आइए जानते हैं कैसे हो सकता है इसका फैसला...
मध्यमवर्गीय परिवारों में आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश का सबसे विश्वसनीय जरिया माना जाता है. इसकी वजह इसमें एक फिक्स ब्याज मिलता है. इसमें चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका पैसा सुरक्षित रहता है और एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है, लेकिन यह विकल्प आपके दायरे को सीमित करता है. मार्केट की दौड़ से आप पीछे रह सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे
अगर आप 5 लाख रुपये किसी भी सरकारी बैंक में 5 साल के लिए 6.5 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर जमा करते हैं तो आपको 1 लाख 90 हजार 210 रुपये का मुनाफा होगा यानी आपकी कुल मैच्योरिटी रकम 6 लाख 90 हजार 210 रुपये होगी. इससे आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है. बढ़ता भी है लेकिन 6 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही महंगाई (Inflation) और उस पर लगने वाले टैक्स को जोड़ने के बाद आपकी जेब में वास्तविक मुनाफा बेहद कम बचता है.
दूसरी तरफ अगर आप एफडी की जगह पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा समझदारी भरा वित्तीय जोखिम उठाने को तैयार में हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ क्रिएट करने में गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. शेयर बाजार से जुड़े होने के कारण इसमें शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन 5 साल जैसी मध्यम अवधि में कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का असर साफ दिखता है. यदि आप यही 5 लाख रुपये किसी संतुलित या लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए एकमुश्त लगाते हैं और औसतन 12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो आपको 3 लाख 81 हजार 170 रुपये का ब्याज मिल सकता है. वहीं मैच्योरिटी की बात करें तो आपके पैसे टोटल वैल्यू 8 लाख 81 हजार 170 रुपये हो जाएगी. ऐसे में आपकी एफडी से ज्यादा म्यूचुअल फंड मिल सकता है.
दोनों के बीच का अंतर (MF की ज्यादा कमाई)
पहला साल ₹5,33,338 ₹5,60,000 ₹26,662
दूसरा साल ₹5,68,893 ₹5,27,200 ₹58,307
तीसरा साल ₹6,06,819 ₹7,02,464 ₹95,645
चौथा साल ₹6,47,273 ₹7,86,760 ₹1,39,487
पांचवां साल ₹6,90,210 ₹8,81,170 ₹1,90,960
ज्यादातर लोग सिर्फ कुल मिलने वाली रकम देखते हैं, लेकिन वे दो सबसे बड़े फैक्टर्स को भूल जाते हैं. वो हैं टैक्स और महंगाई. अगर आपका FD रिटर्न 6.5 प्रतिशत है और देश में औसत महंगाई दर 5.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच है, तो आपकी वास्तविक कमाई मात्र 0.5 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत के आसपास रह जाती है. इसके अलावा, FD से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है.
म्यूचुअल फंड 12 के रिटर्न पर 6 प्रतिशत की महंगाई घटाने के बाद भी आपको 6 प्रतिशत का रियल रिटर्न मिलता है. इसके साथ ही, म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख रुपये तक का सालाना लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स-फ्री होता है, जो आपकी कुल बचत को और बेहतर बनाता है.
FD चुनें अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, 3 से 5 साल में किसी निश्चित काम (जैसे बच्चे की फीस या शादी) के लिए पैसा चाहिए, या आप 1 प्रतिशत का भी बाजार जोखिम नहीं लेना चाहते. वहीं अगर आपका लक्ष्य महंगाई को पछाड़कर संपत्ति बनाना है और आप 5 साल तक बाजार के उतार-चढ़ाव में बिना घबराए टिके रह सकते हैं तो आप को म्यूचुअल फंड कराना चाहिए. वहीं अगर आप असमंजस में हैं, तो 5 लाख में से 2.50 लाख रुपये की FD और 2.50 लाख रुपये की म्यूचुअल फंड में (ग्रोथ के लिए) बांटकर निवेश कर सकते हैं.